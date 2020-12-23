Ни диабета, ни панкреатита: клиника Charité опубликовала подробный отчет о лечении Навального

Берлинская клиника Charité опубликовала в научном журнале Lancet подробное описание клинической картины состояния Алексея Навального после его отравления, еще раз подтвердив, что его отравили ингибитором холинэстеразы.

"Две недели спустя правительство Германии объявило, что лаборатория вооруженных сил Германии, назначенная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), выявила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок" в образцах крови, взятых сразу после поступления пациента в Charité", - говорится в статье, подписанной 14 профессорами медицины. ОЗХО впоследствии подтвердила этот вывод.

Отчет о лечении Навального был опубликован по запросу Lancet и с согласия политика. Клиника описывает его состояние во время и после транспортировки в Германию, а также во время короткого визита немецкого врача в больницу в Омске. Все это время политик находился в глубокой коме с замедленным сердцебиением.

Согласно выписке из омской больницы, у Навального наблюдалось коматозное состояние с повышенным пото- и слюноотделением, дыхательная недостаточность, миоклонический статус, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия.

Только на 12-й день после отравления Навальный начал дышать самостоятельно, к 24-му дню его отключили от искусственной вентиляции легких. К 55-му дню все симптомы, включая тремор, замедленное восприятие и нарушения двигательного аппарата, прошли.

Анализ крови и мочи в клинике Charité подтвердил, что в Омске врачи вводили оппозиционеру атропин и еще несколько лекарств. Исследование в другой лаборатории подтвердило воздействие на Навального ингибитором холинэстеразы.

"Идентификация отдельного фосфорорганического соединения - сложный и трудоемкий процесс. Фактически, установление причастности агента "Новичок" и продуктов его биотрансформации в этом случае было достигнуто только через несколько дней после установления диагноза отравления ингибитором холинэстеразы и не повлияло на терапевтические решения", - говорится в статье.

Также отмечается, что начало и продолжительность терапии атропином в течение первых двух дней остаются неясными. "К счастью, несмотря на высокий риск аспирации в начальный период потери сознания и колонизацию несколькими бактериями с множественной лекарственной устойчивостью, у пациента не развилось серьезной инфекции", - пишут врачи.

Они считают, что Навальному повезло вылечиться и восстановиться во многом из-за хорошего состояния здоровья до отравления. Напомним, в России высказывались версии о том, что оппозиционер истязал себя голоданием в попытках похудеть, что у него были панкреатит или диабет и в целом подорванное здоровье.

Решающими факторами благоприятного исхода немецкие врачи считают интубацию и искусственную вентиляцию легких Навального в течение 2-3 часов после появления симптомов, а также отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии. Немецкие специалисты впервые получили доступ к Навальному на 31-й час после проявления первых симптомов отравления.

Это первый случай публикации деталей лечения и состояния человека, отравленного "Новичком". "После приема антидотов и интенсивной терапии в клинике Charité мужчина полностью выздоровел", - констатируется в статье.

"И надо же как интересно: ни про диабет, ни про панкреатит эти 14 немецких профессоров не пишут, - отмечает Навальный в своем блоге. - Не нашли у меня ничего такого. Видимо, Мураховский [Александр Мураховский, главврач омской больницы скорой помощи N1, ныне глава Минздрава Омской области] просто использовал особо чувствительный стетоскоп, которого в Шарите не было. Передовая разработка отечественной "оборонки"!"

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу защиты Алексея Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело о его отравлении. Навальный требует признать нарушение его права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией по правам человека.

Российские власти заявляли, что правоохранительные органы не могут начать расследование "без доказательств преступления". Российские врачи утверждают, что никакого отравления оппозиционера не было. Ранее суд в Томске признал законным отказ в возбуждении дела об отравлении, а МИД РФ и прокуратура последовательно требуют от Германии, где Навальный проходил лечение, раскрыть данные по обследованиям политика в рамках правовой помощи.

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) 6 октября подтвердила наличие следов боевого яда семейства "Новичок" в биоматериалах Навального. Результаты анализа проб показали, что Навальный подвергся воздействию вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы. Конкретный яд, найденный в организме политика, не обозначен в списке запрещенных веществ ОЗХО, то есть это, предположительно, была новая разновидность боевого вещества.

В МИД РФ заявили, что из закрытого техдоклада ОЗХО по отравлению Навального изъяты "ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ". Юристы Фонда борьбы с коррупцией подали в ФСБ заявление с требованием возбудить уголовное дело о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения из-за отравления политика.

56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), включая Великобританию, США и страны Евросоюза, раскритиковали отравление российского оппозиционера. "Мы уверены в независимой экспертизе ОЗХО, показавшей, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", - говорится в заявлении, авторы которого подчеркивают, что любое отравление человека нервно-паралитическим веществом считается применением химического оружия и противоречит международным стандартам и нормам.

По данным расследования изданий Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, операция по отравлению Алексея Навального была проведена группой из как минимум восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Это ученый-химик из ФСБ Станислав Макшаков, бывший врач, координатор группы Олег Таякин ("Тарасов"), бывший врач скорой помощи и военный врач Алексей Александров ("Фролов"), предположительно являющийся ключевым оперативником; Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, раньше работавший в Минобороны, Михаил Швец ("Степанов"), зарегистрированный по адресу Центра специальных операций ФСБ в Балашихе, и бывший сотрудник пограничной службы ФСБ Владимир Паняев.

Анализ предыдущих поездок членов этой группы показывает, что они начали следить за оппозиционером как минимум с января 2017 года, то есть сразу после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, и совершили 47 поездок по тем же направлениям, куда летел или ехал Навальный. Члены этой группы обычно путешествовали по два-три человека параллельными рейсами, смешивая не только состав своей команды, но также чередуя настоящие и поддельные имена.

После того, как ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты, слежка на время прекратилась, но в этом году возобновилась в полную силу. Данные о звонках членов группы, которые использовали свои обычные телефоны, показали два периода особенно высокой активности - вечером 16 августа и ночью 19 августа, перед самым отравлением Навального. По гипотезе The Insider, отравители нанесли "Новичок" на белье политика, которое он сдавал в химчистку.

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