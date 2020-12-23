Россия не ждет "ничего хорошего" от будущего президента США Байдена

Странно ждать хорошего от людей, которые "делали карьеру на русофобии", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он назвал политику США глубоко враждебной по отношению к России.

Россия, по словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, не ожидает для себя ничего хорошего от будущего президента США Джо Байдена. "Хорошего точно не ждем. И было бы странно ждать хорошего от людей, которые, многие из них, свою карьеру делали на русофобии и на поливании грязью моей страны", - сказал российский дипломат в интервью "Интерфаксу", обнародованном в среду, 23 декабря.

Рябков выразил мнение, что при администрации Байдена Москве следует совмещать тотальное сдерживание с избирательным диалогом. "Российская Федерация должна, на мой взгляд, переходить к двухтрековому подходу: тотальное сдерживание США по всем направлениям, поскольку политика США глубоко враждебна по отношению к России и противоречит нашим фундаментальным интересам", - сказал он.

"Вторая сторона - это диалог выборочный, вовлечение США только по тем сюжетам, которые нам интересны, не по тем сюжетам, которые интересны только им. Вот когда мы перейдем на эти рельсы, тогда, я думаю, могут появиться какие-то основания для постепенной нормализации отношений с Вашингтоном", - пояснил Рябков.

Путин надеется на сотрудничество с Байденом

Американские СМИ объявили Джо Байдена победителем президентских выборов в США уже через четыре дня после голосования 3 ноября. Президент России Владимир Путин вскоре после этого заявил, что, прежде чем поздравлять Байдена с победой, он намерен дождаться официальных результатов выборов. Лишь после того, как 14 декабря Байдена избрала президентом коллегия выборщиков, Путин направил ему поздравительное послание.

В своем послании российский президент выразил уверенность в том, что Россия и США, вопреки разногласиям, смогут решить многие мировые проблемы и вызовы. При этом Путин подчеркнул, что со своей стороны он готов к сотрудничеству и контактам с Байденом.

Отношения между США и Россией весьма напряженные. Байден объявил о намерении проводить решительный курс в отношении Москвы. Церемония инаугурации Джо Байдена состоится 20 января.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!