Госдума приняла закон о засекречивании данных силовиков

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете разглашать данные о сотрудниках правоохранительных органов и военных, даже если угроза для их жизни отсутствует. Авторами инициативы выступили депутат от "Единой России" Василий Пискарев и депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев.

Новый документ вносит поправки в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Согласно действующему законодательству, запрет на разглашение данных может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности.

Однако, как утверждают авторы поправок, сейчас расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о силовиках, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий.

Принятые нормы могут быть распространены на судей, прокуроров, следователей и других служащих, ведущих оперативно-розыскные мероприятия, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и военнослужащих, принимавших участие в контртеррористических мероприятиях, спецоперациях и "охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности", говорится в пояснительной записке к документу.

"Изощренные угрозы"

На пленарном заседании во вторник депутат-единоросс Анатолий Выборный пояснил, что возможность ввести запрет на разглашение частной жизни сотрудников правоохранительных органов должна существовать и без "реальной угрозы здесь и сейчас", потому что такая угроза "может возникнуть в любой момент". "Таких образом мы обеспечиваем защиту таких лиц от потенциальных угроз - например, тех, которые исходят от спецслужб государств", - сказал Выборный, добавив, что "такие факты известны каждому из нас" (он не уточнил, о чем речь).

Депутат отметил, что вызовы и угрозы для людей, "которые каждый день рискуют своей жизнью ради других" и "занимаются защитой суверенитета", стали "более изощренными и острыми" из-за цифровизации и развития интернета.

Против закона на заседании выступил депутат КПРФ Алексей Куринный. По его словам, закон серьезно расширит круг людей, информацию о которых можно скрывать, без всяких на то оснований. Коммунист опасается, что благодаря этой норме начальники подразделений сами по своему усмотрению будут включать в особый список людей, информацию о которых надо "распубличить".

По словам Куринного, "по воле начальника" от граждан, журналистов и общественных организаций, которые борются с коррупцией, будет скрываться потенциально важная информация. После выступления коммуниста закон был принят в третьем чтении - "за" проголосовали 318 человек, "против" - 12. Еще один депутат воздержался от голосования.

Ранее Адвокат "Агоры" Станислав Селезнев в разговоре с Би-би-си назвал законопроект "очевидным вмешательством" в право СМИ и иных некоммерческих организаций на общественный контроль.

"Поддержка открытости публичных лиц, к которым относятся чиновники, судьи и, что немаловажно, сотрудники и руководители силовых структур (за исключением агентов, работающих под прикрытием) является обязательством властей в рамках обеспечения предусмотренного статьёй 10 (Конвенции о защите прав человека и основных свобод) права свободно получать любую информацию и распространять её", - отмечал он.

Разговор Навального

Накануне оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем Youtube-канале телефонный разговор с предполагаемым сотрудником ФСБ, который фигурирует в расследовании Bellingcat, Der Spiegel и Си-эн-эн о его отравлении. Из рассказа мужчины следует, что он летал в Омск, чтобы очистить одежду Навального, а особое внимание его просили уделить трусам политика.

По утверждению Навального, его собеседником стал военный химик из Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев, который служил в воинской части в Шиханах, где создавалось советское химическое оружие.

В своем ролике оппозиционер показал мобильный телефон своего собеседника, а затем также указал его московский адрес.

В ФСБ спустя несколько часов после публикации назвали видеоролик с телефонным разговором "подделкой", а расследование об отравлении Навального - "спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ России".

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