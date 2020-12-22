Ученые: "британский" вариант коронавируса может быть более опасен для детей

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может быть более заразным для детей, заявил профессор лондонского Имперского колледжа Нил Фергюсон, которого цитирует Sky News.

Эксперт пояснил, что пока ученые не понимают механизма такого явления, но об этом свидетельствуют статистические данные. "Есть намек на то, что штамм имеет более высокую склонность к заражению детей. Мы не установили какой-либо причинно-следственной связи, но можем видеть это в статистике", - рассказал Фергюсон на конференции. По его словам, в последнее время медики фиксируют новый штамм коронавируса среди детей в возрасте до 15 лет чаще, чем его предшественника.

Профессор Венди Барклай в свою очередь призвала к осторожности при оценке подобных данных и отметила, что большая опасность нового штамма для детей пока точно не установлена. Она напомнила, что оригинальный вариант вируса поражал их реже.

"Мы не говорим, что это вирус, который поражает конкретно детей. Мы знаем, что SARS-CoV-2 в том виде, в каком он возник, был менее заразным для детей в сравнении со взрослыми, и на этот счет есть много гипотез", - объяснила Барклай. По ее словам, новый штамм отличается от старого особенностями проникновения в клетки человеческого организма и это может значить, что теперь дети, "возможно, так же восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые".

Новый вариант коронавируса, о котором правительство Британии впервые рассказало 14 декабря, быстро становится доминирующим - в Лондоне и на юго-востоке Англии на него сейчас приходится около 60% новых случаев заражения, что вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. По словам эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, мутировавший вариант уже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии. После этого о приостановке авиасообщения с Великобританией заявили более 20 стран, включая Россию.

Как заявил эпидемиолог, глава отдела предупреждения заболеваний министерства здравоохранения Италии Джованни Рецца, новая разновидность коронавируса имеет такую же реакцию на вакцину, что и "обычная". "Хотя существуют гипотезы о том, что эти мутации могут увеличить переносимость вируса, они, по-видимому, не меняют ни его клинической агрессивности, ни его ответа на вакцину", - заявил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!