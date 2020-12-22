Коронавирус: Британия в изоляции и вспышка на рынке морепродуктов в Таиланде

Страны закрывают транспортное сообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса, датское правительство решилось выкопать тысячи убитых в прошлом месяце норок, а в Таиланде всплеск заражаемости связывают с продуктами на рыбном рынке. Главное о пандемии Covid-19 в мире.

Число активных случаев заболевания в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, превышает 33 млн. С начала пандемии скончались около 1,7 млн человек.

Британия в изоляции



Все больше стран прерывают транспортное сообщение с Британией, где накануне вступили в силу жесткие правила локдауна из-за обнаружения нового штамма Covid-19.

Последней о решении прекратить авиасообщение с Британией объявила Индия. До нее это сделали Канада, Швейцария, Германия, Гонконг, Бельгия и еще ряд стран, преимущественно европейских.

Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с полуночи 22 декабря, сообщил российский штаб по борьбе с коронавирусом.

Франция в воскресенье вечером закрыла все транспортное сообщение с Британией на 48 часов — из порта Дувр через Ла-Манш перестали ходить паромы. Застопорилось грузовое сообщение — на обеих сторонах границы образовались многокилометровые очереди из грузовиков.

В понедельник представители Евросоюза встретятся в Брюсселе, чтобы разработать стратегию ответа на обнаружение нового штамма в Британии. Многие страны обязали жителей, прибывших из Британии в течение последних дней, самоизолироваться.

В воскресенье число подтвержденных случаев заражения в Британии выросло почти на 36 тысяч. Это примерно в два раза больше, чем неделю назад.

Новый штамм коронавируса, по словам премьера Бориса Джонсона и министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, может быть на 70% заразнее известного медикам варианта. Число заражений новым штаммом вируса в Британии стремительно растет.

Почти во всех юго-восточных районах Англии, включая Лондон, накануне был введен самый высокий — четвертый — уровень эпидемиологической угрозы, по сути означающий строгий карантин.

Датское правительство выкопает норок



Правительство Дании приняло решение выкопать несколько миллионов тушек норок, забитых в начале ноября из опасения, что животные могут заражать человека мутировавшим штаммом Covid-19.

10 декабря датские экологи предупредили, что трупные яды от нескольких миллионов захороненных норок могут отравлять грунтовые воды. Одно из мест их захоронения находится недалеко от водоочистительных сооружений, другое — вблизи от водоема.

Вопрос об убийстве, а затем об эксгумации норок в Дании имеет важное политическое значение. Решение усыпить миллионы зверьков стоило должности министру сельского хозяйства Могенсу Йенсену.

Операция по извлечению норок из могил назначена на май. Эксперты считают, что к этому времени пройдет опасность заражения Covid-19 от их тушек.

Вспышка на рынке в Таиланде



Власти Таиланда проводят экстренное тестирование на коронавирус: Covid-19 обнаружили у нескольких сотен посетителей открытого рынка морепродуктов.

Рынок находится в одном из пригородов Бангкока. Локдаун введен во всей провинции Самутсакхон. Ее жителей просят не покидать дома. Под особым контролем находятся мигранты из Мьянмы, составляющие большинство сотрудников рынка.

В понедельник вирус был обнаружен у 360 сотрудников рынка — это самый большой прирост новых заражений в стране с начала пандемии.

Таиланд был первой страной за пределами Китая, где был обнаружен коронавирус.

Джо Байден вакцинируется



Президент США Джо Байден в понедельник должен привиться вакциной от коронавируса. Ранее были привиты спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

Действующий президент США Дональд Трамп пока не объявлял о планах привиться вакциной.

США остаются на первом месте по заражаемости и смертности от коронавируса. С начала пандемии в штатах заразились более 17 млн человек. Скончались 317 тыс. человек.

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