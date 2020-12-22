Любовь Соболь задержали возле дома предполагаемого отравителя Навального

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали в понедельник, 21 декабря, возле дома одного из предполагаемых отравителей оппозиционера Алексея Навального. Соболь вышла из машины каршеринга, в которой она находилась, для того, чтобы побеседовать с корреспондентом DW Сергеем Диком во время прямого эфира выпуска программы "DW Новости". В это время к ней подошел полицейский, попросил предъявить документы, и сразу после этого Соболь задержали.

Соболь на протяжении нескольких часов находилась перед домом Константина Кудрявцева, который стал героем нового ролика Навального. У дома также находились журналисты, попытавшиеся побеседовать с предполагаемым сотрудником ФСБ, а также несколько десятков силовиков. Соболь вела от дома Кудрявцева стрим в соцсетях и сообщила, что выезд из двора автомобилю, на котором она приехала, перегородили полицейские.

По ее словам, они прибыли через 10 минут после публикации ролика с телефонным разговором Навального и Кудрявцева, затем их становилось все больше. При задержании силовики вели себя очень грубо, а затем куда-то повезли, сообщила Соболь из автозака. Она также указала, что задержание произведено по заявлению Кудрявцева, утверждающего, что сотрудница ФБК попыталась незаконно проникнуть в его квартиру.

Звонок Навального своему отравителю





Ранее в тот же день Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из предполагаемых участников своего отравления. Под видом помощника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева он позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву, одному из фигурантов расследования Bellingcat и The Insider о причастности ФСБ к его отравлению. Звонок был сделан 14 декабря за несколько часов до публикации результатов расследования, и длился почти час.

Предполагаемый Кудрявцев подтвердил версию журналистов-расследователей, что он летал в Омск 25 августа за одеждой Навального, уже после того как того увезли в Берлин, чтобы забрать ее для устранения следов боевого вещества "Новичок". Он сообщил, что ему поручили уделить особое внимание при очистке одежды внутренней стороне трусов, что, по мнению Навального, подтверждает гипотезу о нанесении яда именно туда.

В ходе разговора собеседник Навального упоминает фамилии двух предполагаемых исполнителей покушения - Алексея Александрова и Ивана Осипова, а также своего начальника Станислава Макшакова. Кроме того, он называет еще одного участника операции - Василия Калашникова, который в журналистском расследовании не упоминается. The Insider установил, что Калашников является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии - метода обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах.

Отравление Навального и причастность ФСБ





В расследовании Bellingcat и The Insider, основанном на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров, утверждается, что Алексея Навального отравила группа сотрудников ФСБ, сопровождавших его в поездках по России с 2017 года. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев. Из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ и лично российского президента Владимира Путина, уверен Навальный.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

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