В Беларуси в отношении Тихановской и КС возбудили уголовные дела об экстремизме

Генеральная прокуратура Беларуси в понедельник, 21 декабря, возбудила уголовные дела о создании экстремистского формирования в отношении представителей президиума Координационного совета (КС) для передачи власти в стране.

Фигурантами являются лидеры белорусских протестов Светлана Тихановская и Мария Колесникова, а также экс-дипломат Павел Латушко, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и "иные лица", сообщило ведомство.

В отношении соучредителя фонда солидарности By_help Алексея Леончика открыто дело о финансировании деятельности экстремистского формирования. Кроме того, Следственный комитет Беларуси по поручению Генпрокуратуры возбудил против членов КС дело о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти, добавили в ведомстве.

Протесты в Беларуси после выборов президента





В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.



Правительство РФ одобрило кредит Минску





Правительство России ранее одобрило предоставление Беларуси кредита в 1 млрд долларов США (820 млн евро). Деньги для погашения и обслуживания белорусского госдолга будут переведены в 2020 и 2021 годах двумя траншами по 500 млн долларов, следует из правительственного распоряжения.



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