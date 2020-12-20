За минувшие сутки в России зарегистрировали еще 28 948 случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших составил 28 948 случаев в 85 регионах, умерли за сутки 511 пациентов, передает "Интерфакс" со ссылкой на обнародованные в воскресенье данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Практически в течение всей недели после относительного снижения числа выявлений количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ держится на уровне, превышающем 28 тысяч за сутки. Больше заболевших в стране выявляли ровно две недели назад, тогда штаб сообщал о 29 039 инфицированных.

Всего с начала пандемии в России подтвердили 2 848 377 случаев заражения (более 1,9% населения). Зарегистрировано 50 858 умерших и 2 млн 275 тыс. 657 выписанных, в том числе 20 915 выписаны за последние сутки. В настоящее время в России болеют и продолжают лечение 521 862 человека.

В Москве зарегистрировано 7 263 новых случая COVID-19, накануне в субботу их было 6 459. Подтверждено 77 летальных исходов, 4 790 человек были выписаны по выздоровлению.

Новые 3 759 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, а всего с начала пандемии здесь подтверждено уже 200 813 случаев заражения. Днем ранее в городе было выявлено 3 754 случая заражения новым вирусом. За сутки в Петербурге выписали 2 326 выздоровевших пациентов, в общей сложности в городе вылечились 117 132 человека (58,3% всех заболевших). В городе зарегистрировали еще 73 летальных исхода из-за новой инфекции, всего умерли 6 840 человек (3,4% инфицированных).

По информации оперативного штаба, еще 3 759 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 539 - в Московской области, 499 - в Нижегородской области, 403 - в Свердловской области, 397 - в Архангельской области, 395 - в Псковской области, 390 - в Ростовской области, 389 - в Карелии, 386 - в Воронежской области, 366 - в Вологодской области, 357 - в Крыму, 340 - в Хабаровском крае, 333 - в Пермском крае, 330 - в Красноярском крае, 314 - в Челябинской области.

Кроме того, 307 случаев - в Самарской области, 284 - в Коми, по 283 - в Мурманской, Ульяновской области, 275 - в Иркутской области, 272 - в Волгоградской области, 260 - в Саратовской области, 257 - в Забайкальском крае, по 241 - в Приморском крае, Ставропольском крае, 239 - в Омской области, 236 - в Тверской области, 234 - в Кировской области, 227 - в Ленинградской области, 226 - в Ханты-Мансийском АО, по 215 новых диагнозов в Бурятии, Алтайском крае, 210 - в Тульской области, 209 - в Удмуртии, 206 - в Новгородской области, 205 - в Калининградской области, 203 - в Брянской области, 202 - в Якутии. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл, Кемеровской области, Магаданской области (0,6%).

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 915, до 2 275 657. По данным штаба, уже вылечились 79,9% заразившихся в стране.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 098 пациентов в Московской области, 590 в Республике Карелия, 508 в Хабаровском крае, 437 в Нижегородской области, 409 в Свердловской области, 397 в Красноярском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 511 против 585 днем ранее, до 50 858. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве зарегистрировали 77 смертей за сутки, в Воронежской области - 22, в Ростовской - 21, в Пермском крае - 19, в Иркутской и Свердловской областях - 18 и 16 соответственно.

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