Протесты в Беларуси: жители вышли на "Марши народного трибунала"

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Что происходит 20 декабря.

Список задержанных, опубликованный правозащитным центром "Весна", увеличился до 78 человек. По данным "Весны", задержания проходили, помимо Минска, также в Смиловичах, Боровлянах, Гродно, Бресте, Борисове, Витебске, Новополоцке и поселке Радашковичи. Telegram-канал "Списки Задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи+Могилев)" сообщает о 88 задержанных. Ранее полиция Минска сообщила, что только в столице - около 100 задержаний.

Тихановская сообщила о первой публикации в Единой книге регистрации преступлений

Светлана Тихановская сообщила о публикации первых материалов в инициированной ею Единой книге регистрации преступлений (ЕКРП) - портале, созданном Народным антикризисным управлением совместно с инициативой BYPOL. В частности, опубликован первый список из 28 материалов проверки, содержащий имена и "подтвержденные юристами доказательства преступлений сотрудников силовых структур и членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы".

Среди 397 принятых и отфильтрованных заявлений - 117 преступлений против прав граждан, 188 случаев пыток и применения насилия и 9 убийств. В общей сложности для учета в ЕКРП поступили более тысячи заявлений, публикация следующего списка материалов ожидается 20 января. "Сегодня начинается новая глава в нашей борьбе за справедливость", - отметила Тихановская.

На акциях протеста в Минске задержаны около 100 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ГУВД Мингорисполкома. В их отношении "проводится проверка в рамках действующего законодательства", сотрудники органов внутренних дел продолжают "работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций". Правозащитный центр "Весна" приводит список 68 задержанных в Минске и некоторых других городах Беларуси.

В Солигорске задержаны члены стачкома "Беларуськалия"

Около 13.00 в парке Четырех стихий в городе Солигорске были задержаны мирные граждане, просто прогуливающиеся в центре города, пишетTelegram-канал "Стачком ОАО "Беларуськалий". Среди задержанных оказались сопредседатель стачечного комитета Анатолий Бокун и другие члены стачкома. "Операцией руководил небезызвестный подполковник Соловей, который кричал во все горло, что он "хозяин" города. Он так "отличился" при задержаниях мирных граждан Солигорска, что включен в международный санкционный список", - говорится далее в сообщении.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании двух сотрудников СМИ: журналистки БелаПАН Марыси Харевич и корреспондента "Нашего слова" Алены Ковальчук.

По данным правозащитного центра "Весна", в ходе сегодняшних протестов в Беларуси задержаны 34 человека. Большинство задержаний пришлось на Минск, задерживали также в Солигорске, Гродно, Борисове. Среди задержанных числится сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун. Между тем волонтерский Telegram-канал "Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи+Могилев)" опубликовал список с 41 именем человек, задержанных сегодня.

Акции протеста проходят или прошли в Дзержинске, а также в Минске в районе улиц Кедышко и Кнорина и микрорайоне Малиновка.

Люди идут в районе улиц Кедышко и Кнорина в Минске. Они скандируют: «Смотри в окно, а не в телевизор». pic.twitter.com/4NiI5ocBn4 — TUT.BY (@tutby) December 20, 2020



Задержан администратор оппозиционного Telegram-канала "Каратели Молодечно", 18-летний студент из белорусского города Молодечно, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале. Канал "Каратели Молодечно" публикует фото, имена и другие данные сотрудников правоохранительных органов Беларуси, которые проводили задержания на акциях протеста.

По состоянию на 15.00 известно о 22 задержанных на протестах, сообщают волонтеры в Telegram-канале "Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи+Могилев)". Правозащитный центр "Весна" опубликовал список 18 имен человек, большинство из которых были задержаны в Минске. По одному задержанному - в Солигорске, Борисове и Гродно.

В СМИ продолжают появляться видео с задержаниями и сообщения о них. В частности, читатели Tut.by пишут, что во дворах на улице Кнорина стоят две машины силовиков, которые "задерживают всех", "бегают по дворам за людьми". Кроме того, засняты задержания на улице Железнодородной.

Задержание во дворе на улице Железнодорожной в Минске: видно, как мужчину заводят в бус. pic.twitter.com/WcQcHiOkhm — TUT.BY (@tutby) December 20, 2020

На улицах Филатова и Народная в Минске задержаны не менее 10 человек. Между тем Onliner сообщает о разгоне протестующих в районе Золотой Горки. По словам читателей, там колонну примерно из пятидесяти человек разогнали выскочившие из микроавтобусов силовики, несколько человек были задержаны. Один из сотрудников милиции повалил на землю женщину и упал сам, после этого девушку увели машину.

В районе Золотой Горки случился разгон. По словам читателей, колонну примерно из пятидесяти человек разогнали силовики, которые выскочили из микроавтобусов. Как минимум несколько человек были задержаны.

Один из сотрудников милиции повалил на землю женщину и упал сам pic.twitter.com/NE2l73XzGa

— Onliner (@OnlinerBY) December 20, 2020

Портал Tut.by опубликовал видеозаписи с задержаниям на улице Куйбышева и на улице Филатова в Минске. На Куйбышева задержан мужчина с бело-красным флагом. Между тем протестные марши проходят или прошли в деревне Дроздово, в микрорайоне Сокол, на улицах Антоновская, Захарова и Пулихова.

В Минске начались задержания протестующих

Telegram-каналы Onliner и NEXTA сообщают об отдельных задержаниях в разных частях Минска. Согласно им, в частности, на улице Осипенко задержана девушка, в микрорайоне Новинки - мужчина, а на Грушевке - около шести человек. Сообщается также о задержаниях на улице Притыцкого. В ГУВД Мингорисполкома порталу Onliner подтвердили, что в Минске уже произошли задержания, но пояснили, что точная информация появится вечером.

Инициатива BYPOL, организованная сотрудниками силовых ведомств Беларуси, с целью предупреждения об опасности опубликовала список лиц, находящихся "в разработке" третьего управления ГУБОПиК в связи с участием в протестах, а также список телефонов, по которым проводятся "технические мероприятия", в том числе "прослушка". В перечне, содержащем 89 фамилий, оказались не менее 25 студентов и преподавателей Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), некоторые из которых уже отчислены или уволены, отметил Telegram-канал "МГЛУ за свободу".

В Жодино в Минске вышла на свободу Мисс Беларуси-2008, бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо", модель Ольга Хижинкова. Ее задержали на акции протеста 8 ноября и спустя три дня присудили 12 суток ареста, обвинив в "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий". Позже по этой же статье Хижинкова получила еще 15 суток, а после третьего суда арест увеличился до 42 суток.

В "цепи солидарности" с красно-белыми флагами выстроились жители Новополоцка, Щомыслицы, а также отдельных районов Минска. В агрогородке Прилуки Минской области прошел небольшой оппозиционный марш.

Колонна людей идет в агрогородке Прилуки. pic.twitter.com/1jBczPmHLr — TUT.BY (@tutby) December 20, 2020

День сотрудника органов госбезопасности

20 декабря в Беларуси отмечается День сотрудника органов госбезопасности. Работников КГБ и ветеранов накануне поздравил правитель Александр Лукашенко. В свою очередь инициатива белорусских силовиков за проведение новых выборов "Гонар Айчыны" ("Честь Отечества") указала, что "ветераны спецподразделения "Альфа", которое входит в структуру КГБ, еще 16 августа выступили с заявлением, в котором осудили насилие против мирных граждан, призвали дать правовую оценку произошедшим событиям, а также напомнили руководителям и сотрудникам органов безопасности и правопорядка о присяге белорусскому народу".







Накануне Дня органов государственной безопасности хотели бы напомнить, что ветераны спецподразделения «Альфа», которое...

Опубликовано Гонар Айчыны Суббота, 19 декабря 2020 г.

Сообщения о дежурящих силовиках и автозаках продолжают поступать из разных районов Минска. Они замечены, в частности, на пересечении улиц Одоевского и Полоцкой, на проспекте Рокоссовского и во дворах на Пушкинской, указывает Tut.by. В свою очередь "Интерфакс" сообщает, что автобус правоохранителей дежурит у площади Государственного флага недалеко от Дворца независимости и напротив самого дворца. Силовики также замечены у стелы на проспекте Победителей. Кроме того, спецтехника проследовала из района Уручье в сторону центра и от МКАД через станцию метро "Каменная Горка", отмечает агентство.

По Минску проехала колонна новых тракторов, выехавшая с Минского тракторного завода. Десятки тракторов ехали под песню "Любимую не отдают", на каждом был красно-зеленый флаг, впереди колонны двигался автомобиль ГАИ. Руководство МТЗ сообщило, что машины своим ходом отправились с завода в Витебскую область. "Сделать передачу тракторов торжественной - наше совместное решение с Витебским облисполкомом. Тем более что одним из условий поставки в контрактах прописан самовывоз. День недели был выбран с учетом минимальной загрузки на республиканских трассах - все-таки для движения колонн в составе нескольких десятков единиц техники нужны определенные условия", заявил гендиректор МТЗ Виталий Вовск.

Свая атмасфера...

У Менску трактары едуць па горадзе пад песню «Любимую не отдают».

Відэа: @Belsat_TV pic.twitter.com/cjSJfXj2ti

— Белсат TV (@Belsat_TV) December 20, 2020

Утром в Минск стягивают военных и технику, пишет Tut.by. Спецтехника замечена на улицах Саперов, Пушкинской, Чюрлениса, в Серебрянке и Лошице. Кроме того, на проспекте Независимости стоят люди с государственными флагами. "Обычно такие компании встречают технику силовиков", - пишет издание.

В Минске начались локальные акции протеста

В ряде микрорайонов Минска проходят небольшие акции протеста. В частности, в Михалово женщины с детьми протестуют против задержания накануне трех отцов - одного из них с малолетними детьми - в микрорайоне Лебяжий, пишет Tut.by. Локальные акции протеста также проходят в Каменной Горке, Тракторном, Велозаводе. В Сухарево жители вышли на марш, сообщает Belsat.

У Сухарава людзі ўжо выйшлі на марш.

Памер калоны ўражвае 💪🏻 pic.twitter.com/b0Nbe3LNpz — Белсат TV (@Belsat_TV) December 20, 2020

Экономическая группа Координационного совета (КС) прокомментировала опубликованный 18 декабря проект бюджета Беларуси на 2021 год, сформированный с дефицитом в 4 миллиарда белорусских рублей. "Опубликованный проект бюджета - это признание властями неизбежности ухудшения экономической среды и их неспособности этому противостоять. Первое, что бросается в глаза в опубликованном проекте республиканского бюджета - это снижение его доходов, причем даже в номинальном выражении", - отмечают члены КС и прогнозируют, что в реальности - с поправкой на инфляцию - снижение доходов будет еще более значительным.

При этом расходы на правоохранительную деятельность, обеспечение безопасности и судебную власть предполагается нарастить "примерно на 20% в номинальном выражении по сравнению с 2020 годом", указывается в заявлении. "Почему это так, вопрос, наверное, риторический. Вероятно, это сфера чем-то особенна и важна настолько, что получила охранную грамоту, в том числе и от экономических неурядиц, с которыми сталкивается страна", - подчеркивает КС.







Экономическая группа КС прокомментировала проект бюджета Беларуси на 2021

17 декабря Министерство финансов опубликовало...

Опубликовано Координационный совет Суббота, 19 декабря 2020 г.



В Беларуси пройдет "Марш народного трибунала"

В городах Беларуси в воскресенье пройдет "Марш народного трибунала". Ожидается, что акция снова будет децентрализованной, в оппозиционных телеграм-каналах предложили протестующим в Минске "объединяться районами" и самим решать, где будут точки сбора.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская анонсировала эту акцию еще в ноябре как "самый массовый марш", участники которого потребуют "законного суда над преступниками". Речь идет о результатах работы платформы "Единая книга регистрации преступлений", которая собирает доказательства и базу лиц, причастных к преступлениям в Беларуси. На сайте указано, что первый список обработанных материалов будет опубликован 20 декабря.

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