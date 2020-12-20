Число погибших от коронавируса в Германии превысило 25 тысяч

В Германии от последствий заражения коронавирусом умерло уже более 25 тысяч человек. Немецкие политики сомневаются, что антивирусные ограничения можно будет отменить 10 января.

С начала пандемии коронавируса в Германии скончались уже более 25 тысяч инфицированных им пациентов. По данным Института имени Роберта Коха, опубликованным в субботу, 19 декабря, за последние сутки зарегистрировано 702 летальных случая, таким образом общее их число поднялось до 25 640. Новых случаев инфицирования за минувшие 24 часа обнаружено 31 300.

Жесткие меры по противодействию распространению SARS-CoV-2 действуют в ФРГ до 10 января 2021 года, однако министр здравоохранения наиболее густонаселенной федеральной земли, Северного Рейна - Вестфалии Карл-Йозеф Лауман (Karl-Joseph Laumann) сомневается, исходя из нынешних данных, что локдаун можно будет ослабить к указанному сроку. Представители федеральных и земельных властей должны обсудить ситуацию 5 января и решить, следует ли продлить ограничения.

В борьбе с пандемией правительство Германии закупает на национальном уровне 30 миллионов доз вакцины производства немецкой фирмы BioNTech и американской Pfizer, сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные федерального министерства здравоохранения. Кроме того, страна получит 55,8 млн порций вакцины BioNTech и более 50,5 млн доз вакцины американского производителя Moderna, заказанных по линии Евросоюза. Плюс к этому речь идет о планах приобрести Германией более 150 миллионов порций вакцин, разработанных компаниями Curevac, AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые пока еще не получили разрешение на использование.

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