Официальная статистика по коронавирусу в Беларуси: прямо сейчас болеют более 20 тысяч человек

Tut.by

Koronavirusas Baltarusijoje Foto: Zuma Press / Scanpix

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1931 пациент с COVID-19, выписаны 2037, сообщает Минздрав. В активной фазе COVID-19 сейчас в Беларуси 20 910 человек.

За сутки сделали 29 835 тестов. Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 171 579 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 149 353 таких пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1316 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. В Минской области вышли на плато по коронавирусной инфекции: вторую неделю нет ни роста, ни снижения числа пневмоний и инфицированных. Как сообщил Минздрав, в некоторых регионах республики больницы возобновляют обычный режим работы, эпидемическая ситуация позволяет это сделать. В Беларуси c 21 декабря для граждан начнет действовать запрет на выезд за рубеж через наземные пункты пропуска, введенный, как пояснили, для предотвращения распространения в стране коронавируса. Также во всех регионах с середины ноября действует обязательный масочный режим при посещении общественных мест и во время поездок в транспорте. Другие ограничительные меры белорусские власти пока не вводили. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!