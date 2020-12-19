Швейцарский парламент утвердил законопроект, разрешающий однополые браки

Швейцарский парламент утвердил законопроект, разрешающий однополые браки, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету La Tribune de Geneve.

Партия Федеральный демократический союз, защищающая христианские ценности, собирается запросить проведение референдума по данному вопросу. Законопроект не только разрешает однополые браки, но и дает лесбийским парам доступ к донорству спермы.

"Парламент сказал "ДА" бракам для всех во время финального голосования! Это историческая победа для сообщества ЛГБТ", - написало в Twitter швейцарское подразделение Amnesty international.

Швейцария - одна из немногих европейских стран, где однополые браки были незаконны. Страна позволяет однополым парам вступать в "зарегистрированные партнерства", но не дает тех же прав, что и брак, в том числе на получение гражданства и совместное усыновление детей.

Дебаты касательно законопроекта в законодательном органе Швейцарии велись с 2013 года. Летом 2020 года документ одобрила нижняя палата парламента.

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