Число умерших от коронавируса в России превысило 50 тысяч человек

NEWSru.com

Koronavirusas Rusijoje Foto: Imago / Scanpix

За последние сутки в России выявлено 28 209 случаев COVID-19 в 85 регионах, 585 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 2 819 429 заболевших и 50 347 умерших.

В Москве подтверждено 6459 случаев коронавируса, 74 человека умерли. "За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших", - сообщает городской оперштаб. В Петербурге 3754 новых заражения, скончались 75 человек. Из российских больниц за сутки выписали 26 109 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 254 742. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!