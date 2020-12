Помпео назвал Россию одним из врагов Соединенных Штатов

Госсекретарь США заявил о причастности РФ к масштабной кибератаке в США, от которой пострадали десятки правительственных учреждений, аналитических центров и IT-компаний.

Россия является одним из врагов Соединенных Штатов, считает госсекретарь США Майк Помпео. "Меня все время спрашивают, кто является нашим врагом, и ответ заключается в том, что многие хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши базовые демократические принципы. Вне всяких сомнений, Россия входит в этот список", - заявил он в эфире радиошоу американского журналиста Марка Левина. Текст интервью в пятницу, 18 декабря, опубликован на сайте Госдепартамента США.

Президента РФ Владимира Путина глава американского внешнеполитического ведомства назвал "реальной угрозой" для тех, "кто любит свободу". При этом США необходимо быть готовыми к каждому их этих рисков, подчеркнул он далее.

Помпео обвинил РФ в нацеливании на США ядерных ракет и масштабной кибератаке

Одновременно Помпео назвал "вполне реальным" утверждение Левина о том, что РФ нацеливает на США "большие ядерные ракеты". "Вы видите последние новости об их активности в киберпространстве. Мы очень давно наблюдаем за тем, как они используют асимметричные средства, чтобы попытаться занять позицию, с которой они могли бы нанести урон Соединенным Штатам", - указал он.

Комментируя масштабную хакерскую атаку на американские ведомства, неправительственные учреждения и компании, Помпео заявил о причастности к ней России. "Думаю, что теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой акции", - отметил он.

Кибератака на правительственные учреждения и компании в США

Ранее стало известно о кибератаке на десятки правительственных учреждений, негосударственных организаций и IT-компаний в США. 14 декабря Вашингтон подтвердил, что объектами масштабной, хорошо подготовленной кибератаки из-за рубежа стали Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA). При этом было взломано используемое рядом госорганов США программное обеспечение под названием SolarWinds. Хакеры могли в течение почти 9 месяцев следить за происходящим на зараженных компьютерах. По данным СМИ, нападение началось не позднее марта.

Компания Microsoft, которая помогла отреагировать на кибератаку, сообщила, что выявила более 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний, в которые проникли хакеры. Главным образом пострадали учреждения в США, но цели хакеров находились также в Канаде, Мексике, Бельгии, Испании, Великобритании, Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах.

Управление по кибербезопасности 17 декабря заявило, что классифицировало хакерскую атаку как "серьезную опасность" для администрации США, властей штатов и коммун, ключевой инфраструктуры и бизнеса. Газеты The Washington Post и The New York Times сообщали о связях хакеров с российскими спецслужбами. Москва опровергла эту информацию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!