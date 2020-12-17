Немецкая прокуратура опросила Навального по запросу Москвы

По словам российского оппозиционера, он находился на допросе целый день. Ранее Генпрокуратура России направила в ФРГ запросы о правовой помощи "по факту госпитализации" Навального в Берлине.

Немецкая прокуратура опросила известного российского оппозиционера Алексея Навального, который, по заключению западных экспертов, был отравлен в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил в Twitter сам Навальный, который отметил, что допрос проводился по запросу российских властей. Политик не уточнил, какие именно вопросы ему задавали и в связи с какими обстоятельствами.

"Попросили меня допросить и прислали вопросы. Мне эти вопросы задали, записали ответы и отправят в Москву", учточнил чуть позже Навальный в Telegram-канале.

Ранее Генпрокуратура России направила в ФРГ целый ряд запросов о правовой помощи "по факту госпитализации" Навального в берлинской клинике "Шарите".

14 декабря Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel опубликовали результаты расследования, в котором утверждалось, что Алексея Навального отравила "Новичком" спецгруппа сотрудников ФСБ. Сам Навальный заявил, что такую операцию не могли провести без согласия президента России Владимира Путина.

Путин признал, что спецслужбы присматривают за Навальным

Путин во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря назвал это расследование "легализацией материалов американских спецслужб". Он фактически признал, что российские спецслужбы "должны присматривать" за Навальным, хотя и отметил, что "это совсем не значит, что его травить нужно". "Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца", сказал российский президент.

После опубликования расследования о предполагаемой причастности ФСБ к отравлению Навального депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга и депутаты Псковского областного собрания потребовали, чтобы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь.

Отравление Навального в Томске

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран-участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

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