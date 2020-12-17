О чем говорил Владимир Путин на нынешней пресс-конференции

Владимир Путин более 4 часов отвечал на вопросы журналистов. DW собрала главное о ежегодной пресс-конференции президента России, в 2020-м прошедшей в видеоформате.

Президент России Владимир Путин в четверг, 17 декабря, провел очередную ежегодную пресс-конференцию, более 4 часов отвечая на вопросы. Мероприятие прошло в видеоформате из-за пандемии COVID-19.DW сообщает о главных темах выступления Путина.

Об Алексее Навальном

Российский оппозиционер Алексей Навальный пользуется "поддержкой спецслужб США", поэтому российские спецслужбы "должны за ним присматривать", считает президент РФ. "Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то. Если бы уж хотели, довели бы до конца", - сказал Путин. Он назвал недавнее расследование об отравлении Навального "легализацией материалов американских спецслужб", но не привел доказательств этого.

Российский президент признал, что лично дал команду - отпустить политика "на лечение в Германию" - после обращения супруги Навального Юлии. При этом Путин ничего не сказал о возможном открытии в РФ полноценного расследования в связи с отравлением оппозиционера и ни разу не назвал политика по фамилии.

О возможном выдвижении в 2024 году

Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в 2024 году на высший государственный пост. При этом он попытался оправдать внесенные в Конституцию России изменения, предоставившие ему такую возможность. "У меня есть одно универсальное правило - отвечая на этот вопрос, нужно понимать: пойдет то, что мы делаем, на благо страны, или нет. Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать", - объяснил Путин.

О будущем "Северного потока - 2"

Газопровод "Северный поток - 2", который свяжет Россию и Германию, является "чисто экономическим проектом" и "соответствует национальным интересам" Европы и ФРГ, уверен Путин. Президент РФ выразил надежду на то, что администрация США во главе с избранным президентом Джозефом Байденом проявит уважение к интересам Евросоюза при достройке трубопровода.

О деле Сергея Фургала

Дело арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не является политическим, считает президент России. По его словам, речь идет "об убийствах людей, не о воровстве каком-то, и не о подтасовках, и не о злоупотреблении служебным положением". Путин подчеркнул, что "не названивает каждый день" следователям. Фургал работал на посту губернатора "вполне исправно" и был "вполне лояльным в общих чертах к федеральным властям", добавил глава государства.

О деле Ивана Сафронова

Путин заявил, что главная вина обвиняемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова преследуют "не за его журналистскую деятельность". Главная вина молодого человека заключается в предательстве, считает глава государства. "Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе - это предательство", - полагает Путин. Президент РФ добавил, что не воспринимает арестованного как "какого-то диссидентствующего журналиста".

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