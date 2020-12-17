Путин ответил на вопрос об отравителях Навального якобы из ФСБ: это трюк спецслужб США

17 декабря президент России Владимир Путин проводит 16-ю по счету ежегодную большую пресс-конференцию. В связи с пандемией она проходит полностью в удаленном формате - Путин находится в своей резиденции Ново-Огарево, федеральные и зарубежные журналисты - в Центре международной торговли в Москве, региональные репортеры - в своих регионах на специальных площадках в каждом из федеральных округов.

Отвечая на вопрос о расследовании об отравлении Навального и расследовании в отношении бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, президент заявил, что такие вбросы всегда имели место и всегда будут иметь место.

"Я полистал расследование (издания "Проект"), потому что меня касается, но там все так навалено, что не дочитал. "Во-первых там все-таки написано, что бывший зять, а людям ввинчивается в сознание зять, зять". Во-вторых, элитам не запрещается иметь собственность за границей, запрещается только госслужащим - и правильно. А там частная компания. Что касается акций - там были программы поощрения высшего менеджмента, так Шамалов и получил акции", - объяснил Путин.

"Самое главное: вот Шнуров говорил про хакеров. Так там тоже неизвестный аноним непонятно почему передал информацию. А дальше "всплывают уши анонима", потому что он пишет про хакеров, связанных с ГРУ. Поэтому авторами является Госдеп и спецслужбы США, во всяком случае это сделано по их заданию. Цель публикации - месть. Попытка повлиять на нашу внутриполитическую жизнь", - сказал президент РФ.

"Хочу обратиться к руководству тех, кто заказывает материалы такого рода руководствоваться не соображениями мести и своей мнимой исключительности". А нужно с уважением к партнерам", - сказал лидер страны.

Что касается Навального, имени которого Путин старательно избегал, то глава РФ задался вопросом: "Кому нужен "берлинский пациент", чтобы его отравить?". И Путин сам ответил на него: этот "пациент" пользуется поддержкой иностранных спецслужб. А все это расследование его отравления якобы сотрудниками ФСБ - "легализация материалов американских спецслужб".

"Я говорил на этот счет неоднократно. Мне Песков вчера только сказал о последних измышлениях на этот счет по поводу данных наших спецслужбистов". Мы понимаем что это такое, это легализация информации американских спецслужб. Мы знаем, что они геолокацию отслеживают. И в ФСБ это знают, поэтому пользуются телефонами только когда можно. Пациент в Берлинской клинике пользуется поддержкой американских спецслужб. А значит наши спецслужбы за ним приглядывать должны. Но это не значит, что его травить надо. Это смешно. "Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца". Жена попросила, я его выпустил сразу", - сказал Путин.

"Это трюк чтобы напасть на первых лиц и подтянуться, сказать, что я такого же калибра человек. Это трюк политической борьбы. Но не этими трюками нужно пользоваться, чтобы добиваться признания и уважения людей. Нужны конкретные дела и конкретная, реалистичная программа для страны. Я призываю всех оппонентов действующей власти руководствоваться не личными амбициями, а интересами граждан", - сообщил президент на ежегодной пресс-конференции.

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