Коронавирус в России: Путин объяснил, почему не делает прививку

Суточный прирост заражений коронавирусом снова подскочил выше 28 тысяч. С пандемии президент Владимир Путин начал свою ежегодную пресс-конференцию. Его спросили, в частности, почему он до сих пор не сделал прививку российской вакционой от Covid-19. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Что сказал Путин

В четверг Путин из резиденции в Ново-Огарево проводит большую ежегодную пресс-конференцию. Первым делом его спросили о том, насколько российская система здравоохранения справляется с коронавирусом. Спрашивал корреспондент ВГТРК, который находится в президентской резиденции.

"Конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова была ни одна система здравоохранения в мире, - начал отвечать президент. - Все познается в сравнении... Конечно, наша система здравоохранения оказалась более эффективной".

Путин начал перечислять, что он относит к заслугам власти. Во-первых, "мы сразу среагировали на границе", и "выиграли время", начав "быстро разворачивать систему здравоохранения". Немного запутавшись в цифрах, он сказал, что в начале пандемии было 50 тысяч коек для больных Covid-19, а теперь - "277 тысяч развернуты", "построили 40 [ковидных] центров".

Во-вторых, по словам Путина, ввели доплаты для врачей, которые работают в красных зонах. В-третьих, быстро наладили производство средств индивидуальной защиты. "Маски - мы их производство увеличили в 20 раз!" - привел пример российский президент.

В-четвертых, Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию на коронавирус. В пятых, Россия оказалась первой страной в мире, которая "изобрела и начала производить вакцину", "безопасную" и "эффективно действующую". Хотя для ее производства, как он уже ранее говорил, не хватает "железа".

Только после этого Путин признал, что в российской системе здравоохранения есть "проблемные вопросы". "Конечно, это анализируется. Конечно, мы на это смотрим", - сказал он и предложил реформировать санитарно-эпидемиологическую службу.

Следующий вопрос прозвучал из Новосибирска - а почему Путин сам не делает прививку?

Путин сказал, что и сам прислушивается к мнению специалистов, и другим рекомендует. "Те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне", - напомнил он.

"До таких, как я, вакцины пока не добрались, - объяснил российский президент. - Поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным".

Следующий вопрос был о том, что до врачей не доходят обещанные властями денежные надбавки. Из ответа Путина следовало, что деньги из Москвы уходят, а что с ними происходит в регионах - нужно разбираться.

Снова больше 28 тысяч случаев

За сутки в России выявили 28 214 новых случаев Covid-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне регистрировали на 1 705 заражений меньше. Специалисты заметили, что уже не первую неделю число случаев растет во вторую половину недели, и связывают это с тем, что тестирование люди чаще проходят в первые рабочие дни.

На прошлой неделе во вторник и среду суточный прирост составлял меньше 27 тысяч, а в четверг вырос до 27 927, после чего число новых случаев до понедельника превышало 28 тысяч. В понедельник показатель опустился ниже этой отметки, во вторник и среду - ниже 27 тысяч, а теперь снова подскочил. Власти называют такие колебания признаком стабилизации ситуации. Рекордные 29 039 заражений выявили еще 6 декабря.

В Москве число случаев также резко выросло - с 5 028 накануне до 6 711. Число госпитализированных, как и днем ранее, превысило 1 700. Мэр Сергей Собянин в четверг заявил, что список людей, которые уже сейчас могут сделать прививку российской вакциной, увелился - к врачами, учителям и работникам торговли добавили сотрудников промышленных предприятий и транспорта, а также журналистов.

Умерли в России за последние сутки 587 пациентов с Covid-19 - накануне штаб зафиксировал на девять смертей больше. В статистике штаба учитываются не все летальные исходы в коронавирусных госпиталях. Росстат на прошлой неделе оценил число жертв коронавируса с апреля по октябрь в 78 623 человека, а штаб в четверг сообщает, что с начала пандемии умерли 49 151 человек.

За весь период число зарегистрированых заражений увеличилось до 2 762 668, число выздоровевших - до 2 202 540 (26 440 - за последние сутки).

В Курске завели дело после поломки в больнице

В Курске возбудили уголовное дело в связи со смертью пациентов с Covid-19 после поломки кислородного оборудования. Речь идет о городском клиническом родильном доме, где развернута площадка для лечения пациентов с коронавирусом.

"В течение нескольких дней умерли 14 пациентов, поскольку были в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту экстренного отключения газификатора", - сказали ТАСС в областной прокуратуре.

В начале ноября около 40 пациентов, находящихся в реанимации больницы, экстренно перевели в другие больницы после обнаруженной неисправности в газификаторе. Этот прибор автоматически подает кислород.

В администрации Курской области ранее заявляли, что при транспортировке ни один из пациентов не умер. Сейчас там снова сообщили, что подача кислорода после поломки газификатора не прекращалась. 14 пациентов с коронавирусом умерли уже в других больницах.

"Аппараты ИВЛ продолжали работать. Переводили по скорой помощи только тяжелых пациентов, - говорится в заявлении областной администрации. - Газификатор был отремонтирован в течение трех суток, и городской клинический родильный дом возобновил работу с коронавирусными больными в полном объеме".

В конце октября дело по той же статье УК РФ завели в Ростове-на-Дону. Там в ковидном госпитале за одни сутки умерли более 10 пациентов. Местные СМИ сообщали, что причиной смерти стали перебои с подачей медицинского кислорода. Власти это отрицали. Глава горздрава ушла в отставку, по уголовному делу у нее проходили обыски.

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