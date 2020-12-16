Пресс-секретарь Путина отменил сразу два брифинга для СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался встречаться с журналистами на следующий день после публикации расследования Bellingcat об отравлении Навального.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил сразу два ежедневных брифинга для СМИ, назначенных на 15 и 16 декабря. Отмена связана с подготовкой к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря, сообщил Песков в ответ за запрос ТАСС во вторник, 15 декабря.

Кремль пока не прокомментировал опубликованное накануне расследование Bellingcat, из которого следует, что оппозиционера Алексея Навального отравила группа сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), сопровождавших его в поездках по России с 2017 года. По словам самого Навального, из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ и лично Путина. Ожидалось, что на брифингах с Песковым журналисты попросят прокомментировать появившуюся информацию.

Расследование было проведено Bellingcat при поддержке The Insider, CNN и Der Spiegel. Оно основывается на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев.

Отравление Навального в Томске



Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился в 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран-участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!