Коронавирус: как весело встретить Рождество и Новый год и не заразиться?

По мере приближения Рождества и Нового года власти европейских стран вынуждены принимать трудные и порой не самые популярные решения, чтобы не сорвать окончательно праздники и при этом не повысить риск распространения инфекции.

Великобритания: рождественское окно возможностей

В Британии с 23 по 27 декабря было решено ввести специальный режим и снять ограничения на поездки, а также разрешить людям принимать гостей дома и даже оставлять их на ночь.

Впрочем, число гостей все же ограничено, в так называемых Christmas bubbles - рождественских закрытых группах можно встречаться представителям не более чем трех домовладений, а в Шотландии - группам до 8 человек.

Те же самые закрытые группы могут встречаться в местах отправления культа и других общественных местах на открытом воздухе, но их состав не должен меняться на протяжении праздников.

При этом эксперты советуют людям заренее обдумать, с кем именно они хотят общаться в рамках этих закрытых групп.

Между тем в Лондоне и его окрестностях введен третий, самый высокий уровень опасности из-за роста числа новых заболеваний и обнаружения новой разновидности коронавируса.

С 16 декабря в пабах и ресторанах можно будет покупать еду только на вынос, а большинство спортивных и иных общественных сооружений будет закрыто.

Нидерланды: пять недель локдауна



Премьер-министр Марк Рютте объявил общенациональный жесткий локдаун сроком на пять недель, который продлится с 15 декабря по 19 января.

Начиная со вторника, закрываются все второстепенные магазины, кинотеатры, парикмахерские и тренажерные залы, а в среду закроются и школы.

Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за границу до середины марта.

В период Рождества будут сделаны некоторые послабления: можно будет принимать не двух, а трех гостей, не считая детей до 13 лет.

Заявление Рютте прозвучало на фоне резкого роста числа новых зараженных: до 10 тыс. за день.

Власти многих городов страны еще в выходные просили граждан воздержаться от рождественских покупок, однако магазины по-прежнему были переполнены покупателями.

Швеция: в стране недооценили новую волну пандемии



Премьер-министр Швеции Стефан Левен признал, что органы здравоохранения страны, решившие не вводить общенациональный локдаун при первой волне пандемии, недооценили возможные последствия второй волны.

Левен выступил с этим заявлением накануне оглашения предварительных результатов расследования, проводившегося комиссией, специально созданной для изучения работы системы здравоохранения в период пандемии.

Ранее статистическое бюро Швеции сообщило о том, что в ноябре в стране было зарегистрировано 8088 смертей, это самый высокий месячный показатель смертности в Швеции со времен "испанки", гриппа, который свирепствовал во всем мире с 1918 по 1920 год. ( В ноябре 2018 в Швеции скончалось 16 тыс. человек).

В этом году в стране было зарегистрировано 320 098 случаев заражения коронавирусом и 7514 летальных исходов - эти показатели намного выше, чем в других скандинавских странах.

Осенью резкий скачок заболеваемости вызвал кризис всей системы здраоохранения, среди заразившихся оказалось много самих медицинских работников, и власти вынуждены были ввести ряд строгих мер, в том числе запрет на продажу алкоголя в барах и ресторанах после 10 вечера.

Пускать или не пускать: мнения по поводу горнолыжных курортов разделились



Многие жители Европы привыкли проводить рождественские праздники на горнолыжных курортах, но мнения властей на этот счет разделились.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что в сложившейся ситуации это непозволительно, и от традиционного отпуска на горном склоне придется отказаться. С ним согласны руководители Германии и Франции, попытавшиеся даже заключить договор между европейскими странами с целью отсрочить лыжный сезон.

Это грозит многим курортам в Альпах и Доломитах миллиардными потерями, так что не удивительно, что представители туриндустрии резко раскритиковали эти планы. "Значит, 400 человек в парижском метро не заразятся, а 4 человека в кабине лыжного лифта заболеют?" - резонно вопрошает один из них.

Австрия пошла иным путем и решила, что сможет обеспечить безопасное с эпидемиологической точки зрения катание с 24 декабря, правда, в основном только для своих, поскольку отелям запрещено селить иностранцев.

Зато в Швейцарии горнолыжные курорты решили не закрывать при условии, что они обеспечат все необходимые меры защиты от коронавируса.

Это значит, что в Швейцарию могут попытаться прорваться лыжники из соседних стран, где катание запрещено, так что Франция, к примеру, намерена ввести неожиданные пограничные проверки.

Италия: Рождество без объятий и поцелуев, но с комендантским часом



Поскольку в Италии отмечается самый высокий с марта рост смертности от коронавируса, премьер-министр Джузеппе Конте посоветовал итальянцам готовиться "к трезвому Рождеству, без предрождественских вечеринок с объятиями и поцелуями".

Во многих регионах страны введен частичный локдаун, и поездки между регионами в период с 21 декабря по 6 января запрещены.

Вдобавок к этому, людям нельзя будет покидать дома в сам день Рождества и Нового года без медицинской или иной острой необходимости.

С 22:00 до 05:00 вводится комендантский час.

Хотя церквям разрешено не закрываться, комендантский час по сути означает, что традиционные полуночные мессы придется отменить. Что касается любимых итальянцами рождественских рынков, то они в превентивных целях были отменены уже давно.

Впрочем, по словам премьера Конте, не все так плохо, и Санта Клаус непременно посетит Италию, поскольку на него ограничения в передвижении не распространяются.

Франция: в Рождество разрешены поездки



15 декабря Франция отменила локдаун, введенный 28 ноября, однако многие жесткие ограничительные меры сохраняются.

Если раньше для любого выхода из дома нужно было получить письменное или текстовое разрешение, то теперь эта мера отменена, но комендантский час с 20:00 до 06:00 сохраняется, даже в канун Нового года. Он будет отменен только накануне Рождества.

Театры и кинотеатры, а также бары и рестораны остаются закрытыми.

Огромным разочарованием для горных регионов стало решение центральных властей не открывать горнолыжные курорты. Региональные мэры жалуются, что многие месяцы подготовительных работ потрачены впустую. На это Макрон обещает открыть курорты в январе "в случае, если условия будут этому благоприятствовать".

Германия: жесткий локдаун



В Германии на время Рождества вводится жесткий локдаун. Это связано с резким ростом числа новых заражений и смертей в последние недели.

Во время локдауна, который продлится с 16 декабря по 10 января, будут закрыты все школы и большинство магазинов, поскольку ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что предрождественские походы по магазинам резко увеличивают число социальных контактов и ведут к распространению инфекции.

Сейчас в стране действует правило, по которому встречаться дома могут не более 5 человек из двух домовладений, но в Рождество люди смогут принимать до 4 близких родственников из разных домовладений, не считая детей в возрасте до 14 лет.

Банки и магазины, продающие товары первой необходимости, будут по-прежнему открыты, разрешена также продажа новогодних елок.

При этом большинство рождественских ярмарок и фейерверков по всей Германии также отменено.

Австрия: анализы в добровольном порядке и закрытые гостиницы



7 декабря в Австрии в преддверии Рождества закончился второй общенациональный локдаун.

Комендантский час сокращен до периода с 20:00 до 06:00, открыты магазины и фирмы, которые продают товары и предоставляют услуги не первой необходимости.

Тем не менее бары и рестораны по-прежнему работают только на вынос, а традиционные рождественские ярмарки остаются закрытыми.

В гостиницы селят только людей, приехавших по бизнес-делам, а граждане стран, где отмечено более 100 случаев заражения на каждые 100 тыс. населения (серди них Германия и Италия), по приезде в Австрию обязаны соблюдать 10-дневный карантин.

Между тем власти заказали не менее 7 млн наборов для тестов, и людей по всей стране призывают добровольно сдавать анализы.

Испания: небольшие поездки, маленькие компании



Правительство Испании одобрило ряд общенациональных мер безопасности на период с 23 декабря по 6 января, однако региональные власти вольны изменять эти правила по своему усмотрению (но только в сторону ужесточения).

Поездки между регионами разрешены, но только если вы решили навестить друзей и родствеников.

Собираться на Новый год и Рождество тоже можно, но не более чем по 10 человек (включая детей).

Комендантский час также сдвигается до 01:30 в канун Рождества и Нового года.

5 января в Испании по традиции устраивается Кавалькада трех волхвов (или царей), однако в этом году власти рекомендовали отменить это мероприятие.

Сербия: обязательные тесты для туристов



На фоне роста новых заражений и смертей от коронавируса власти страны вновь ввели обязательный ПЦР-тест для всех иностранных граждан, приезжающих в Сербию. Такой режим будет действовать с 20 декабря по 10 января, но его могут продлить, если ситуация не нормализуется.

Граждане Сербии по-прежнему могут приехать в страну без результатов теста, но в таком случае им необходимо самоизолироваться на 10 дней.

С начала пандемии в стране было зарегистрировано свыше 270 тыс. случаев коронавируса, около 2400 человек скончались, и более 2 млн человек (около четверти населения) прошли тест на коронавирус.

Обязательные ПЦР-тесты были отменены в начале мая, когда казалось, что ситуация начала исправляться, но с июля число новых заражений и смертей вновь стало расти, и власти стали постепенно возвращать ограничительные меры.

Последняя из таких мер принималась в начале декабря, когда кафе, пивные бары, рестораны и торговые центры стали закрывать по выходным, а в будни им было разрешено работать лишь до 5 вечера.

Общественные мероприятия также остаются под запретом, но школы по-прежнему открыты, и хотя ученики частично перешли на дистанционное обучение, большинство детей ходит в школы.

В период новогодних и рождественских праздников власти намерены уделить особое внимание соблюдению всех введенных правил и запретов.

По мере приближения Рождества и Нового года власти европейских стран вынуждены принимать трудные и порой не самые популярные решения, чтобы не сорвать окончательно праздники и при этом не повысить риск распространения инфекции.

Россия: пожилым приказано самоизолироваться



Новый год, а в последнее время и Рождество, считаются главными праздниками в России, однако в этом году они пройдут относительно тихо на фоне целого ряда запретов и ограничений.

Власти Москвы ввели новые меры, которые будут действовать до 15 января с тем, чтобы покрыть весь праздничный период, от Нового года и до Рождества. Эти меры включают раннее закрытие кафе и ресторанов и 25-процентный лимит заполняемости для театров и кинотеатров. Гражданам из групп риска и тем, кому за 65, предписано не покидать дома.

Все уличные мероприятия и праздники судя по всему тоже будут отменены. Сходные меры принимаются и в регионах на усмотрение местных властей.

Это связано с тем, что, как говорят представители здравоохранения, ситуация остается нестабильной и эпидемиологический пик в масштабах страны еще не преодолен.

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