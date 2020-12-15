Навальный не считает, что расследование о "команде отравителей" закрыло ему путь в Россию

Алексей Навальный, продолжающий восстанавливаться в Германии после отравления нервно-паралитическим боевым веществом класса "Новичок", не считает, что расследование о команде отравителей из ФСБ закрыло ему дорогу в Россию.

"Я не понимаю, почему я себе закрыл дорогу этим расследованием, - сказал он, отвечая на вопрос одного из слушателей радиостанции "Эхо Москвы". - Это же не моя проблема, это проблема Путина, который ненавидит, очевидно, меня и, скажем так, в моем лице всех людей, которые не согласны с коррупцией и узурпацией власти".

По мнению Навального, за попыткой его отравления стоит "послание" всем этим людям, но они "все равно остаются в России, их много миллионов и, наверное, их сейчас станет еще больше". "Поэтому я возвращаюсь в Россию, которая моя страна, где я пользуюсь довольно большой поддержкой <...>, и мне есть чем заняться в моей стране", - отметил политик, пояснив, что сроки его возвращения в РФ зависят от врачей и результатов анализов.

Он рассказал, что восстанавливается "гораздо быстрее, чем все ожидали": "Я хожу ногами и даже бегаю немножко. Когда будет все ОК, тогда вернусь. Я делаю все возможное, чтобы вернуться как можно быстрее". При этом властям, по мнению Навального, "очень важно", чтобы он не вернулся, поэтому они пытаются запугать его "множеством уголовных дел".

Предпринимать какие-то специальные защитные меры по возвращении в Россию оппозиционер не планирует. "Конкуренция с государством довольно бессмысленна. Меня не нужно ни от чего защищать", - сказал он.

Оппозиционер считает, что международного расследования самого факта его отравления быть не может, так как оно произошло в России с российским гражданином. Другое дело - факт использования химического оружия, который "действительно беспокоит весь мир".

"И в этом смысле международное расследование проведено. ОЗХО провела расследование и подтвердила, что химическое оружие было использовано. Но не существует же никакого "международного жандарма", которое может проводить такое расследование. И поэтому мы, как законопослушные граждане, просто заявляем, что есть преступление. Пусть расследуют", - сказал Навальный.

Со своей стороны он планирует обратиться в Следственный комитет и ФСБ в связи с информацией о личности предполагаемых отравителей. "Вы можете смеяться сколько угодно, но другой процедуры не существует", - пояснил он. Навальный в очередной раз выразил уверенность в том, что покушение на него организовало ФСБ по личному приказу президента России Владимира Путина.

"У меня нет ни малейших сомнений, что Путин управляет этой ситуацией. Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ. <...> Директор ФСБ Александр Бортников никогда бы не сделал это без приказа Путина, потому что это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу", - сказал политик.

Комментируя статью The Sunday Times о попытке повторного отравления в омской больнице, Навальный назвал ее "очень странной". По его словам, газета с ним не связывалась. "Ни один человек, с которым я бы общался - врач, полицейский - никто мне ничего не говорил", - сказал оппозиционер.

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