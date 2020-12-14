"Мешают иммунному ответу на вирус". Ученые обнаружили у заболевших COVID-19 опасные для организма аутоантитела

Исследователи из Йельского университета обнаружили у пациентов с коронавирусом «неправильные» антитела, которые атакую иммунную систему и организм человека, а не вирус. Чем больше аутоагрессивных антител обнаружили в организме, тем тяжелее протекала болезнь, передает The Guardian.

Ученые сравнили реакцию иммунной системы у здоровых людей и зараженных коронавирусом и выявили у последних множество аутоагрессивных антител, которые атаковали организм пациента. Обычные антитела блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности. У аутоантител неправильная форма, и они связываются с белками на клетках человека. Исследователи увидели, что антитела атаковали разные части организма: от мозга, кровеносных сосудов и печени до соединительной ткани и желудочно-кишечного тракта.

Исследование показало, что между количеством «неправильных» антител и тяжестью болезни есть прямая зависимость.

«У пациентов с коронавирусом вырабатываются аутоантитела, которые фактически мешают иммунному ответу на вирус», — объяснил один из авторов исследования, иммунобиолог Йельского университета Аарон Ринг. Кроме того, они могут оставаться в организме долгое время после выздоровления и приводить к долгосрочным проблемам со здоровьем.

У некоторых пациентов обнаружили аутоантитела еще до заражения инфекцией, у других они появились после заболевания. Ученые отмечают, что уже известно несколько болезней, которые вызваны атакой иммунной системы на организм: например, это волчанка и рассеянный склероз.

Как утверждают авторы исследования, более 5% госпитализированных пациентов имели аутоантитела, которые ослабляли иммунную систему, зависящею от интерферонов. В двух случаях аутоантителя атаковали клетки, необходимые для производства антител, в еще одном случае они уничтожали защитные Т-клетки.

Исследование с участием 30 тысяч добровольцев в США показало, что антитела к коронавирусу могут защитить от повторного заражения инфекцией или снизить тяжесть заболевания при повторной болезни. Они сохраняются в организме около пяти месяцев. По данным ученых из Лондонского Имперского колледжа, количество антител может за несколько месяцев снизиться до такого уровня, который уже не предотвратит повторное заражение.

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