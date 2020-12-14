Историку Дмитриеву присуждена германо-французская премия по правам человека

МИД Германии выделил заслуги Юрия Дмитриева в сохранении памяти о сталинских репрессиях. Суд в Петрозаводске приговорил главу карельского "Мемориала" к 13 годам колонии строгого режима.

Историк и глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев стал одним из лауреатов германо-французской премии "За права человека и верховенство закона". Об этом неправительственная организация сообщает в понедельник, 14 декабря. Исключительная приверженность Дмитриева делу сохранения памяти о сталинском терроре заслуживает особого признания, "несмотря на массовые противоположные тенденции, в том числе в российской исторической политике", говорится в сообщении на сайте МИД ФРГ. В числе других лауреатов - юристы, правозащитники и активисты из Анголы, Афганистана, Бразилии, Египта, Китая, Ливана, Пакистана и иных стран.

Преследование Юрия Дмитриева

Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Впервые Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и находился под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и, используя эти снимки, изготовлял порнографические материалы. Сам историк утверждал, что делал снимки дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием, а после того, как девочка подросла, перестал ее фотографировать.

Петрозаводский городской суд в апреле 2018 года полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, но объявил историка виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 года ограничения свободы. В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, а в июле 2020-го Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери.

В сентябре Верховный суд региона увеличил приговор до 13 лет колонии строгого режима. Кремль отказался оценивать решение Верховного суда Карелии, а в Берлине и Париже призвали власти РФ прекратить преследование историка.

Среди прошлых лауреатов - Оюб Титиев

Премия "За права человека и верховенство закона" вручается с 2016 года. В 2018-м награду присудили руководителю чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву, в то время находившемуся под стражей. Титиев вышел на свободу в июне 2019 года.

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