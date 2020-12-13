За сутки в России выявили 28 080 случаев заражения коронавирусом

Суточный COVID-прирост в России по данным на утро воскресенья, 13 декабря, составил 28 080, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. За сутки в стране от коронавируса скончались 488 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 46 941, передает "Интерфакс".

В Москвы зарегистрировано 6425 новых эпизодов заболевания.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 20 277. Всего уже выздоровели 2 106 235 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 79,4% от общего числа заразившихся.

За весь период пандемии в России было зафиксировано 2 млн 653 928 эпизодов инфицирования вирусом. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 500 752.

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