В столице США тысячи людей вышли на акцию в поддержку Трампа

Демонстранты в Вашингтоне требовали для президента Трампа еще четырех лет в Белом доме. Акция в поддержку действующего президента была менее многочисленной, чем месяц тому назад.

Тысячи людей вечером в субботу, 12 декабря, вновь вышли на улицы Вашингтона, чтобы выразить протест против поражения на выборах действующего президента США Дональда Трампа. Они возмущались предполагаемыми нарушениями на выборах 3 ноября и требовали для Трампа еще четырех лет в Белом доме.

В акции протеста, однако, участвовали значительно меньше людей, чем месяц тому назад, когда на площади Freedom Plaza возле Белого дома собрались около 10 тысяч человек. "Мы не сдадимся", - пообещал активист Лук Уилсон, специально приехавший из штата Айдахо. Другой сторонник Трампа Делл Куик утверждал, что на выборах совершена "большая несправедливость" и размахивал при этом флагом в защиту права на оружие.

Поначалу митинг проходил спокойно, но впоследствии начались отдельные потасовки между сторонниками и противниками Трампа. Задержано шесть человек. Среди участников акции были и члены праворадикальной группировки Proud Boys в черно-желтом облачении, на некоторых из них были пуленепробиваемые жилеты. Участники контрдемонстрации скандировали: "Нацисты - вон!"

Обвинения в мошенничестве

Среди ораторов на митинге был бывший советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн, признавший себя виновным по делу о связях с Россией и в конце ноября помилованный Трампом. Демонстранты настаивали на том, что на президентских выборах 3 ноября имели место многочисленные нарушения. Некоторые жаловались на вмешательство извне, другие утверждали, что миллионы голосов были якобы уничтожены с помощью компьютерного софта.

Дональд Трамп по-прежнему отказывается признавать поражение на выборах. Он также заявляет о масштабном мошенничестве, но до сих пор так и не привел никаких убедительных доказательств. Суды отвергли уже десятки исков, поданных его командой. Отверг иск по поводу предполагаемых нарушений на выборах и Верховный суд США.

По последним данным, уже все штаты утвердили результаты голосования. На выборах сопернику Трампа - демократу Джо Байдену удалось заручиться поддержкой 306 из 538 выборщиков при необходимом минимуме в 270. Коллегия выборщиков изберет нового президента США 14 декабря. В результате Джо Байден 20 января станет 46 президентом США.

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