Британская газета рассказала о второй попытке отравления Навального в омской больнице

В субботу газета The Sunday Times, ссылаясь на данные спецслужб, сообщила о второй попытке отравить Алексея Навального. Доза яда, предположительно, должна была попасть в организм жертвы непосредственно перед вылетом спецсамолета с пациентом из Омска в Берлин. Расчет был на то, что политик умрет по пути в Германию.

Обе попытки отравления не удались из-за того, что врачи успели ввести Навальному атропин - антидот для "Новичка". Он нейтрализовал действие нервно-паралитического вещества, но продлил состояние комы, предположил профессор Лидского университета Аластер Хей.

Комментариев российской стороны в связи с заявлениями своих источников о второй попытке покушения на Навального издание не приводит.

Издание уточнило, что о втором покушении британским спецслужбам сообщили немецкие коллеги. По словам источников The Sunday Times, российские спецслужбы устроили базу в кабинете главврача омской больницы.

Спасти Навального от второй дозы, как и от первой, могло вещество атропин, которое ему ввела бригада скорой помощи в аэропорту Омска. Первую дозу яда Навальный получил еще в гостиничном номере, напоминает The Sunday Times.

Источники издания предполагают, что предполагаемые агенты российских спецслужб нанесли капли "Новичка" на одежду оппозиционера (возможно, на нижнее белье), когда Навального не было в номере.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, оппозиционера госпитализировали в Омске, а два дня спустя эвакуировали в Берлин. Правительство Германии 2 сентября объявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Сейчас политик находится в Европе, где проходит реабилитацию после отравления. Следы яда "Новичок" обнаружили на бутылке воды, которая была у Навального в номере, а также на других вещах, раскрыло в конце ноября правительство Германии. Оно не уточнило, о каких именно предметах идет речь. Бутылку в Германию вывезли соратники Навального.

В октябре двойное отравление Навального предполагала The New York Times: правда, она писала об отравлении в гостиничном номере и затем в аэропорту, где Навальный пил чай в кафе.

Евросоюз объявил о санкциях против российских чиновников из-за отравления Навального веществом группы "Новичок" на территории России. Под санкции попали, в частности, замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников и двое заместителей Сергея Шойгу. Российская сторона возможность отравления Навального внутри страны отрицает.

МИД усмотрел в отравлении оппозиционера признаки постановки, а глава министерства Сергей Лавров допускал, что основателя ФБК отравили "Новичком" уже в самолете по пути в Германию.

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