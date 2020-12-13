Беларусь: протестующие проводят "Марш народного обвинения" дополняется

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Что происходит 13 декабря?

Около двух десятков человек провели акцию солидарности с белорусскими медиками на крыльце 1-й клинической городской больницы в Минске. Одним из недавних резонансных случаев уголовного преследования медиков в республике стало дело в отношении врача, рассказавшего СМИ о результатах обследования активиста Романа Бондаренко. Молодой человек скончался в больнице после избиения неизвестными в собственном дворе. Кроме того, врачи борются с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в стране, власти которой неоднократно скептически отзывались об угрозе инфекции.

Десятки задержанных в городах Беларуси

Десятки человек задержаны по всей Беларуси на акциях протеста 13 декабря. В списке правозащитного центра "Весна" указаны имена 64 человек. В то же время Telegram-канал "Списки задержанных" сообщает о 89 случаях.

В Киеве несколько десятков человек провели шествие в знак солидарности с протестующими в Беларуси, пишет Tut.by.

В нескольких микрорайонах Минска продолжаются точечные задержания, передает Onliner.by. По данным правозащитников центра "Весна", задержаны уже 38 человек.

По словам очевидцев, во дворе на Кульман задержали несколько человек. На видео парень лежит на земле, силовики связывают ему руки после чего отводят в бусик pic.twitter.com/OQmi0pjsmL — Onliner (@OnlinerBY) December 13, 2020

Несколько десятков человек с бело-красно-белой символикой устроили шествие по одной из центральных улиц Могилева, пишет "Бинокль". По сведениям издания, демонстрантов сопровождает милицейский патруль.

Правозащитники ведут список задержанных

Правозащитный центр "Весна" ведет список задержанных на протестах в городах Беларуси 13 декабря. На момент публикации материала в перечне были 17 человек, известно о задержаниях в Бресте, Минске и Смолевичах.

Участники протестных акций в Беларуси не обошли стороной приближение Нового года. Так, в минском микрорайоне Сокол к шествию с бело-красно-белыми флагами присоединился Дед Мороз. А в Бресте протестующие повесили аналогичный флаг на елку, но сотрудники коммунальных служб вскоре сняли его, сообщает онлайн-издание "Бинокль".

Святочны настрой у Сокале. Добра, што Дзедаў Марозаў пакуль не забаранілі...

Крыніца: чытачы @belsat pic.twitter.com/KdWc4rYqk8

— Белсат TV (@Belsat_TV) December 13, 2020



Во дворах Минска начались задержания

Демонстранты образовали колонны разной численности в микрорайонах Минска, в нескольких местах во дворы приезжают силовики и пытаются разогнать протестующих. По данным Tut.by и Onliner.by, несколько человек задержаны.

Во дворах в западной части Минска начались выборочные задержания, сообщает Tut.by. А в южной части белорусской столицы силовики разогнали несколько десятков человек с бело-красно-белыми флагами.

Бывший белорусский дипломат Павел Латушко поддержал участников воскресного "Марша народного обвинения". "Каждый, кто идет на акции протеста, приближает день победы народа и всей Беларуси", - написал Латушко в своем Telegram-канале. "Белорусы научились говорить вслух, и этот голос слышен за рубежом", - подчеркнул он.

Уже ранним утром военная техника, водометы и микроавтобусы, на которых передвигаются силовики, были замечены сразу в нескольких районах Минска, пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Жители Минска, принимающие участие в протестной акции, выходят к точкам сборов по своим районам.

Минск. Так воскресенье началось в Каменной горке. Люди вышли на акцию солидарности. pic.twitter.com/mUWZwwYE36 — TUT.BY (@tutby) December 13, 2020



Сторонники Лукашенко под музыку и с флагами встречают в минском районе Уручье военную технику, которая стягивается в город.



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