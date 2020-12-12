В России за сутки выявлено 28 137 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 28 137 случаев коронавируса в 85 регионах, 560 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 2 625 848 заболевших и 46 453 умерших.

В Москве подтверждено 6622 новых случая COVID-19, умерли 76 человек. За последние сутки госпитализировано 1684 пациента, на ИВЛ находятся 475 человек. В Петербурге 3776 новых случаев заражения, 79 человек скончались.

Из российских больниц за сутки выписано 26 118 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 085 958.

Наименьшие темпы прироста за сутки показали Тыва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкария, Оренбургская область, Марий Эл, Новосибирская область, Дагестан, Республика Алтай, Калмыкия, Магаданская область, Ингушетия, Нижегородская, Пензенская области, Северная Осетия-Алания, Иркутская область, Мордовия, Красноярский край, Рязанская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Кемеровская область, Краснодарский край, Татарстан.

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