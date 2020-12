ЕС усиливает прямую поддержку гражданского общества Беларуси

Deutsche Welle

Baltarusijoje per protestus sulaikyta apie 70 žmonių Foto: Itar-Tass / Scanpix

Программа помощи "EU4Belarus: solidarity with the people of Belarus" будет сосредоточена на поддержке гражданского общества, молодежи, малых и средних предприятий, а также борьбе с пандемией коронавируса.

