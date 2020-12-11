Конгрессмены призвали Трампа предоставить результаты расследования по делу Навального

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол направили письмо в администрацию президента США Дональда Трампа с призывом предоставить Конгрессу результаты расследования инцидента с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт конгрессмена Энгела.

8 сентября Энгел и Маккол направили совместное заявление президенту США Дональду Трампу, в котором выразили мнение, что тот должен задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года в связи с ситуацией с Навальным. Они также обратились с официальной просьбой к исполнительной власти расследовать этот инцидент и установить, применяла ли РФ химическое оружие в нарушение международного права и "использовала ли смертоносное химическое оружие против собственных граждан".

Конгрессмены подчеркивают, что отведенный для подобных проверок 60-дневный период уже истек. "Поэтому мы настоятельно призываем вас немедленно сообщить Конгрессу о результатах расследования, инициированного нашим первоначальным письмом", - приводятся на сайте выдержки из обращения конгрессменов к главе Белого дома. Энгел и Маккол полагают, что российское правительство должно понести полную ответственность, в том числе путем введения дополнительных санкций, если расследование установит причастность властей РФ к этому инциденту.

Напомним, основатель ФБК Алексей Навальный в августе отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". Первая часть снятого материала была опубликована 31 августа уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске, а спустя два дня на фоне международного скандала российские власти все-таки разрешили перевезти пострадавшего за рубеж для более качественного лечения.

Врачи клиники Charite в Берлине сообщили, что нашли в организме пациента следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов. 2 сентября в правительстве Германии сообщили, что токсикологи бундесвера пришли к выводу об отравлении Навального веществом из группы "Новичок".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия ждет от официальной Москвы объяснений по ситуации с отравлением, но российские медики и представители правоохранительных органов РФ утверждают, что не выявили никаких отравляющих и сильнодействующих веществ в организме Навального. Причиной инцидента они назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Генпрокуратура направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов, однако ответа пока не получила. Представители Кремля и эксперты настаивают на том, что никакого отравления не было.

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