Справки о девственности и "аллергии на хлорку". С чем борется Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон последние несколько месяцев занят борьбой за светскость, и его главная цель - радикальный исламизм. В ближайшее время выяснится, готово ли французское правительство поддержать его в этой борьбе.

Совет министров должен решить, согласен ли он на изменения в стране, которые затронут не только религиозные организации, но и обычную жизнь простых верующих. Речь идет, например, об отказе от "справок о девственности" и отсутствии конфессиональных меню в столовых. Все это происходит в стране, где живет более 5,7 миллионов мусульман — это самый высокий показатель среди всех европейских стран. И большинство верующих не разделяет позицию о том, что им необходимо "просвещение".

От "борьбы с сепаратизмом" до "укрепления республиканских ценностей"



Эммануэль Макрон ведет борьбу в сложных для него условиях. Мусульмане как во Франции, так и по всему миру, ополчились на президента за его предложения ужесточить контроль за мечетями и прекратить выдавать визы имамам, но особенно — за заявления о создании "просвещенного ислама". С критикой восприняли и заявления некоторых членов правительства, заставив общество усомниться, что министры видят разницу между исламом и исламизмом. Кроме того, поддержка западных коллег оказалась достаточно сдержанной.

Несмотря на это, Макрон не остановился. В среду он обратился к правительству с просьбой поддержать "законопроект об укреплении республиканских ценностей". Изначально текст назывался "законопроектом о борьбе с сепаратизмом", но только лишь из-за этого названия он заслужил критику общества, ведь именно в таких формулировках Макрон ранее говорил об ультраконсервативных мусульманах, живущих по собственным правилам.

Этот законопроект был готов еще в начале осени, но после убийства школьного учителя Самюэля Пати текст документа значительно изменился.

47-летний летний учитель истории, географии и граждановедения на уроках показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого ему начали поступать угрозы, а в социальных сетях обсуждали, насколько недопустимо таким образом оскорблять мусульман. 16 октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров обезглавил Пати. Полиция застрелила нападавшего.

В частности, после этого в законопроекте прописали запрет на использование "языка ненависти" в интернете и отдельно — запрет на разглашение личной информации.

Многие критики Макрона говорят, что этот законопроект противоречит положению о невмешательстве государства в церковную жизнь. Президент Турции назвал документ "открытой провокацией". Ученые из каирского университета аль-Азхар охарактеризовали взгляды Макрона как "расистские". Вдобавок влиятельные американские СМИ — New York Times и Financial Times — раскритиковали французского президента.

Макрон ответил им так: "Я никому не позволю говорить, что Франция или ее правительство поощряют дискриминацию в отношении мусульман".

Что же конкретно предлагает Макрон?

Совместное купание и справки о девственности



В случае принятия этого законопроекта уклад жизни мусульман во Франции может существенно измениться. Например, они лишатся привычной для себя возможности переводить детей на домашнее обучение — посещение школ будет обязательным для всех детей, начиная с трехлетнего возраста. Опция домашнего обучения сохранится, но только в определенных случаях, например, если она необходима ребенку по состоянию здоровья.

Не только во Франции, но и в других странах мусульмане иногда обнаруживают, что образование в обычной школе противоречит их религиозным и культурным традициям. Тогда они переводят детей на домашнее обучение. Часто это обосновано желанием родителей изолировать девочек-подростков от "разлагающего влияния" среды.

Еще одно важное нововведение — запрет для врачей выдавать так называемые справки о девственности, которые иногда просят представители мусульманской общины, чтобы защитить семейную честь. Представление о том, что до брака у невесты не должно быть половых связей, прочно укреплено в мусульманском обществе. И если целомудрие невесты вызывает сомнение, родственники, желая снять с семьи подозрения, просят у врачей выдать справку.

Французские правые популисты уже попытались обратить на эту проблему внимание Еврокомиссии. Вот цитата из их письма: "Это явное и серьезное нападение на достоинство женщин, на их свободу. Что такое тест на девственность? Это когда тело женщины обследуют, чтобы узнать, имела ли она сексуальные отношения. Напоминаю, что мы в 2020 году, в Европе. Эта практика несовместима с нашими ценностями демократии, ценностями свободы".

У этой позиции достаточно много сторонников, в том числе в ВОЗ и правозащитной организации Amnesty International, где подобную практику считают нарушением прав человека. Правда, некоторые врачи напоминают, что запрет на выдачу справок может привести к тому, что женщины будут прибегать к более рискованным способам, чтобы восстановить свою репутацию в глазах общины.

В частности, в ANCIC, французской ассоциации, предоставляющей консультации по вопросам контрацепции и абортов, Би-би-си заявили, что поддерживают позицию правительства по вопросу "тестов на девственность", но вряд ли эта проблема решается на законодательном уровне.

"Запрет приведет к отрицанию такой практики, но не заставит ее исчезнуть", — сказали в ANCIC. Вместо этого они предлагают вести просветительскую работу.

Кроме того, законопроект может затронуть и так называемые справки об "аллергии на хлорку", которые, по словам французских чиновников, нередко выдаются мусульманским девушкам, чтобы оградить их от использования бассейнов совместно с мужчинами.

Также новый закон призван бороться с полигамией. Она и сейчас законодательство запрещена во Франции, но теперь людям, состоящим в полигамных отношениях, не будут выдавать и продлевать вид на жительство.

Особые правила планируют ввести и на тот случай, если есть подозрения, что в паре какого-то человека принуждают к заключению брака. Принимая заявление на регистрацию брака, чиновники будут отдельно разговаривать с будущим мужем и женой, чтобы удостовериться, что оба этого хотят.

Заграничные имамы



В защиту законопроекта уже высказался премьер Франции Жан Кастекс. Он заявил, что этот документ не посягает на свободу вероисповедания, а направлен против "гнусной идеологии радикального исламизма".

"Враг республики — это идеология, называемая радикальным исламизмом, целью которой является разделение французов", — сказал Кастекс в интервью Le Monde, добавив, что закон направлен на то, чтобы "освободить мусульман от растущей хватки радикального исламизма".

Новый законопроект затронет и приглашенных из-за рубежа имамов. Многие имамы приезжают во Францию из Турции, Алжира и Марокко. Это не просто традиция, но экономически выгодное для мечетей мероприятие — приехавшие из-за границы имамы часто получают жалованье из-за рубежа, и мечетям не нужно тратить значительную часть своих доходов, которые в основном составляют пожертвования.

Теперь, если вид на жительство имамов истекает в течение следующих трех лет, им могут запретить въезд во Францию с 2024 года.

"Имамы, которых отправляют во Францию, часто не знакомы с французской культурой. Они также не осознают принципа разделения религии и государства", — сказала DW специалист по исламу Сильви Тосер-Анго из университета Париж-Эст Кретей.

Сейчас во Франции живут несколько сотен иностранных имамов. Макрон хочет добиться того, чтобы мусульманское духовенство обучалось во Франции.

Кроме того, у мечетей могут возникнуть проблемы с финансированием. Законопроект предписывает, что ассоциации, запрашивающие государственные субсидии, должны подписывать особый договор, по которому они обязуются "уважать принципы и ценности республики", включая принцип равенства, особенно между женщинами и мужчинами. В случае несоблюдения этого пункта ассоциациям придется вернуть грант.

Кроме того, появится новое основание, по которому может быть распущена любая ассоциация: это "провокация насильственных действий". Ранее такого основания для роспуска организации не существовало.

Все эти положения, подкрепленные постоянными выступлениями Макрона и его сторонников, продвигающих свои идеи, привели только к еще большей критике правительства — не только внутри страны, но и за ее пределами.

Припоминают Макрону и то, что десять лет назад Франция первой из европейских стран одобрила запрет на ношение никаба. Тот закон не был признан дискриминационным, поскольку в формулировках речь шла об "элементах одежды, которые служат для того, чтобы скрывать лицо". Известны случаи, когда одной женщине, не желавшей открывать лицо, пришлось заплатить штраф более 30 раз.

Макрон долгое время пытался заручиться поддержкой Евросоюза по вопросу борьбы с радикализацией, даже организовывал мини-саммит с участием глав стран ЕС, но поддержка от коллег была недостаточной. Традиционно в Европе осудили теракты, но Ангела Меркель отдельно добавила, что любые принимаемые меры — это борьба с терроризмом, а не исламом. И даже главный союзник Макрона, австрийский канцлер Себастьян Курц, выбрал примирительные слова, еще раз подчеркнув: "Наш враг — это экстремисты и террористы. Люди, исповедующие какую-либо религию, не наши враги".

Именно поэтому проект ответных действий на террористическую угрозу, изначально содержавший девять упоминаний "исламизма", потом лишился подобных формулировок.

Профессор Немецкого института международных отношений Рафаэль Боссон в разговоре с Би-би-си сказал: "Единого закона в Европе никогда не будет. У каждой страны свой взгляд на мигрантов. Во Франции очень специфическое отношение к роли религии в жизни общества, и иногда эти взгляды проявляются во время обсуждения проблемы терроризма".

Эксперт считает, что действия Макрона были во многом продиктованы внутриполитической ситуацией в стране. Но невозможно закрыть глаза и на то, что многие мусульмане, в том числе живущие во Франции, с неодобрением отреагировали на идею "просвещенного ислама".

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