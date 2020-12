Генеральные прокуроры 17 американских штатов, находящихся под контролем республиканцев, в среду, 9 декабря, присоединились к иску Техаса в Верховный суд США с требованием аннулировать результаты президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", победа в которых помогла демократу Джо Байдену одержать верх над действующим президентом Дональдом Трампом.

"Ух ты! Как минимум 17 штатов присоединились к Техасу в экстраординарном деле о величайшем мошенничестве на выборах в истории США. Спасибо!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twiter.

Wow! At least 17 States have joined Texas in the extraordinary case against the greatest Election Fraud in the history of the United States. Thank you!