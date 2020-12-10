В США иск Техаса об аннулировании выборов поддержали еще 17 штатов

Истцы добиваются аннулирования результатов президентских выборов в четырех колеблющихся штатах. В то же время эксперты сомневаются, что Верховный суд США даже примет этот иск к рассмотрению.

Генеральные прокуроры 17 американских штатов, находящихся под контролем республиканцев, в среду, 9 декабря, присоединились к иску Техаса в Верховный суд США с требованием аннулировать результаты президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", победа в которых помогла демократу Джо Байдену одержать верх над действующим президентом Дональдом Трампом.

"Ух ты! Как минимум 17 штатов присоединились к Техасу в экстраординарном деле о величайшем мошенничестве на выборах в истории США. Спасибо!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twiter.

Wow! At least 17 States have joined Texas in the extraordinary case against the greatest Election Fraud in the history of the United States. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

Иск, поданный напрямую в Верховный суд США генпрокурором Техаса Кеном Пэкстоном, имеет целью добиться аннулирования результатов президентских выборов в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине, с тем чтобы отсрочить назначение выборщиков, которым предстоит определить будущего президента страны.

Иск генпрокурора Техаса

Пэкстон утверждает, что власти этих штатов "использовали пандемию коронавируса в качестве предлога для незаконного изменения электоральных правил путем указаний свыше или дружественных исков, подорвав тем самым честность голосования". Результаты президентских выборов в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине уже утверждены.

Многие эксперты в области права сомневаются, что иск Пэкстона вообще будет принят к рассмотрению, поскольку ни один американский штат не имеет права вмешиваться в избирательный процесс в другом штате. К тому же техасский генпрокурор в своем иске не представил убедительных доказательств нарушений на выборах и не подал жалобу на результаты голосования в штатах с высоким процентом голосования по почте, победу в которых одержал Трамп.

Бесперспективность исков

Только 8 декабря Верховный суд США отверг иск республиканцев с требованием аннулировать миллионы голосов, поданных в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания. Поэтому эксперты больше не видят реальных путей, которые позволили бы Трампу юридически оспорить результаты выборов.

Дональд Трампа с 3 ноября утверждает, что демократы украли у него победу на выборах путем масштабного мошенничества. Однако до сих пор ни он сам, ни его адвокаты так и не смогли представить убедительных доказательств этого. Десятки исков, поданных командой Трампа, были отклонены в различных штатах. На прошлой неделе даже генпрокурор США Уильям Барр заявил, что у него нет доказательств мошенничества в столь крупном объеме, что это повлияло бы на исход президентских выборов.

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