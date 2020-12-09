Меркель выступила за жесткий локдаун в Германии на праздники

Выступая в бундестаге, канцлер ФРГ призвала закрыть школы и магазины с 24 декабря по 10 января и рассмотреть возможность более раннего начала школьных каникул.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила за значительное ужесточение ограничительных мер в Германии с конца декабря в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Выступая в бундестаге в среду, 9 декабря, она призвала с серьезностью отнестись к опубликованным накануне рекомендациям Национальной академии наук "Леопольдина" о масштабном жестком локдауне с кануна Рождества 24 декабря и вплоть до 10 января.

Меркель призвала закрыть магазины и школы на несколько недель

По словам Меркель, она поддерживает рекомендации ученых закрыть на данный период времени магазины и школы. Она также предлагает перенести начало рождественских каникул в школах на более ранний срок - 16 декабря. Целью по-прежнему является снижение показателей новых инфицированных коронавирусом до 50 новых заражений за 7 дней на 100 тысяч жителей или еще ниже, подчеркнула Меркель. "В противном случае мы будем вновь и вновь терять контроль над пандемией", - указала она далее.

Одновременно глава немецкого правительства призвала не надеяться на быстрый эффект от начала прививочной кампании против коронавируса. Вакцинация групп повышенного риска начнется уже в начале наступающего года, но в первые месяцы не удастся привить столь большое число людей, чтобы это значительно изменило эпидемиологическую ситуацию, подчеркнула она.

Меркель надеется на снижение смертности после начала вакцинации

Вместе с тем, по словам Меркель, скорая вакцинация людей преклонного возраста, сиделок и медперсонала дает надежду на достижение эффекта там, где на данный момент фиксируются самые высокие показатели смертей от COVID-19.

Также федеральный канцлер отметила, что считает неправильным разрешение местных властей открывать на улицах киоски с глинтвейном и выпечкой, которые в этом году заменяют рождественские рынки. Это противоречит договоренности разрешить общепиту продавать еду только навынос, указала она. Ценой недостаточного снижения контактов является показатель летальных исходов от COVID-19, превышающий 500 человек за сутки, подчеркнула Меркель.

При этом федеральный канцлер выразила уверенность, что большинство жителей Германии и далее будут выполнять правила, направленные на сдерживание пандемии. По ее словам, главным инструментом борьбы с коронавирусом не являются запреты, закрытия и контроль, хотя их и приходится сейчас часто применять. "Основным ключом успешной борьбы с вирусом у нас является ответственное поведение каждого человека и готовность к совместным усилием", - указала далее Меркель.

"Леопольдина" рекомендует жесткий локдаун на все праздники

В опубликованном 8 декабря докладе "Леопольдины" отмечается, что опыт других стран показал эффективность "быстрых, жестких мер в течение короткого периода времени", позволяющих "существенно снизить показатели инфицирования и поддерживать их на низком уровне". Академики призвали использовать для этого время до конца года.

Условия для жесткого локдауна в Рождество и Новый год благоприятны в связи со школьными рождественскими каникулами и с тем, что компании и ведомства в это время и так работают не в полном объеме, отмечается далее в докладе. При этом академия настаивает на том, чтобы первые меры по ограничению профессиональных и личных контактов "до абсолютного минимума" были введены еще до полного локдауна, а именно с 14 декабря. Так, предприятиям следует где это только возможно отправлять сотрудников работать из дома, а занятия в школах должны быть отменены во всех федеральных землях.

До 10 января в Германии действует ужесточенный режим так называемого мягкого локдауна. Бавария 6 декабря объявила о дополнительных профилактических мерах сроком как минимум до 5 января. Введение ограничительных мер по борьбе с пандемией в Германии являются делом федеральных земель.

Число смертей выросло до максимума с начала пандемии

9 декабря в Германии зафиксирован максимальный показатель по летальным исходам от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в ФРГ от ее последствий скончались 590 человек, а общее количество смертельных случаев выросло до 19 932, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). В статистике RKI по летальным исходам учитываются и те случаи, когда вирус являлся непосредственной причиной смерти, и те, когда он, по всей видимости, способствовал смерти пациента не фоне ослабления организма, вызванного другими заболеваниями.

Общее количество заражений в Германии со времени начала пандемии выросло до почти 1,2 млн человек - на 20 815 больше, чем днем ранее. Уровень заражаемости за минувшие семь дней составил 149,1 случаев на 100 тысяч человек, что значительно выше критической отметки в 50 случаев, установленной политиками и органами здравоохранения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!