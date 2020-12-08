"Проект": Кремль хитрит с реальным местонахождением Путина за счет кабинетов-двойников

Кремль придумал хитрость и по своему усмотрению информирует о местонахождении президента РФ Владимира Путина, поэтому теперь довольно сложно понять, где на самом деле находится глава государства - в Москве или Сочи, пишет "Проект". По его данным, в сочинской резиденции "Бочаров ручей" выстроена копия подмосковного кабинета Путина в Ново-Огарево.

3 ноября Путин публично осматривал ледокол "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге. При этом, по данным сервиса Flightradar24, борт президента вылетел туда из Сочи, хотя, по официальным данным, все предшествующие дни глава государства работал в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

29 октября Путина посещал глава ВТБ Андрей Костин. Сначала они оба из кабинета президента, очень похожего на подмосковный, дистанционно поучаствовали в инвестиционном форуме "Россия зовет!", а затем уже поговорили один на один. Журналисты задались вопросом, почему Костин не мог поучаствовать в работе форума в Москве в числе других высших чиновников, а потом быстро доехать до подмосковной резиденции президента.

2 ноября Путин из того же кабинета общался по видеосвязи со школьниками: хотя на официальном сайте Кремля вновь утверждалось, что президент находится в Ново-Огарево, обеспечивающие работу президента сотрудники в тот день находились в Сочи, откуда и вылетел президентский самолет в Петербург.

По данным собеседников издания, знакомых с графиком главы государства, в резиденции на черноморском побережье, где президент и находится как минимум с конца лета, построили копию путинского кабинета в подмосковном Ново-Огарево. Однако "народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней".

Если бы работу Путина освещали журналисты, Кремлю было бы очень сложно фальсифицировать его местонахождение, но с начала эпидемии вживую президента видит только съемочная группа ВГТРК.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!