Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok

Властям США запрещено ограничивать работу приложения TikTok в стране на время рассмотрения дела в суде. Президент Трамп грозил запретить сервис в стране, если он не будет продан фирме из США.

Суд округа Колумбия запретил властям США ограничивать работу онлайн-сервиса для создания и обмена видео TikTok в стране. Запрет действует на время рассмотрения дела в суде, говорится в решении, обнародованном в понедельник, 7 декабря. Судья счел, что у давления администрации президента Дональда Трампа на владельца сервиса нет юридических оснований.

Глава Белого в августе своими указами запретил транзакции с компаниями ByteDance (владельцем TikTok) и Tencent (владелец мессенджера WeChat) в Соединенных Штатах. Трамп обосновал свою позицию соображениями национальной безопасности. Официальный Вашингтон хочет выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР. Представители TikTok неоднократно отвергали подобные предположения.

В сентябре президент одобрил продажу 20-процентной доли в TikTok американским компаниям Oracle и Walmart. В конце того же месяца суд в Вашингтоне заблокировал запрет Трампа на скачивание сервиса в Соединенных Штатах за считанные часы до его вступления в силу.

Предполагалось, что министерство торговли США с 12 ноября введет ограничения, если китайская сторона откажется от продажи американского сегмента TikTok. Меры фактически сделали бы невозможной работу сервиса в стране. Позднее срок их введения был сдвинут на 4 декабря. А в декабре стало известно, что Соединенные Штаты решили не продлевать срок продажи американского сегмента TikTok.

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