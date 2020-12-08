МОК отстранил Лукашенко от участия в мероприятиях Олимпийских игр

По мнению МОК, руководство Беларуси не защищает спортсменов от дискриминации внутри Национального олимпийского комитета.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во главе с находящимся у власти в стране Александром Лукашенко от Олимпийских игр и других мероприятий организации. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ (Christian Klaue).

В посещении Олимпийских игр будет отказано и сыну Лукашенко Виктору, являющемуся первым вице-президентом НОК. "МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство Беларуси, по всей видимости, не защищало белорусских спортсменов в достаточной мере от политической дискриминации внутри НОК", - заявил в этой связи глава Международного олимпийского комитета Томас Бах (Thomas Bach). По его словам, подобная практика противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии и поэтому наносит серьезный ущерб олимпийскому движению.

Санкции МОК в отношении НОК Беларуси

Дополнительной санкционной мерой в отношении белорусских спортивных чиновников стало решение временно заморозить все платежи НОК Беларуси, перечисляя выплаты, необходимые для подготовки к Олимпийским играм, напрямую спортсменам.

В то же время Бах отметил, что любые обсуждения с НОК касательно проведения в стране будущих мероприятий МОК должны быть приостановлены. Изначально планировалось, что Беларусь будет одной из стран-хозяек Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года.

Обращение белорусских спортсменов в МОК

В августе более 1,5 тысячи белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием остановить насилие в стране и провести новые, честные выборы.

Из-за отказа отозвать свою подпись под этим документом были уволены или подверглись дискриминации чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, бегунья Светлана Куделич и другие известные спортсмены и тренеры. Некоторые из них, например, баскетболистка мирового уровня Елена Левченко и многоборец Андрей Кравченко были задержаны и осуждены.

5 октября более двух десятков белорусских атлетов, входящих в Свободное объединение спортсменов Беларуси, направили в Международный олимпийский комитет письмо, в котором говорилось, что НОК Беларуси нарушил принципы Олимпийской хартии и что многие белорусские атлеты "подвергались пыткам, избиениям и арестам".

На спортсменов, которые "не приемлют политику официальных властей и выступают против насилия", оказывается психологическое давление со стороны НОК и министерства спорта Беларуси, указали авторы обращения. Таких атлетов подвергают дискриминации, увольняя с работы, отстраняя от участия в соревнованиях, исключая из национальных сборных и используя другие формы психологического и индивидуального насилия, говорилось далее в документе. Кроме прочего, в письме содержался призыв к МОК не игнорировать ситуацию в стране и "протянуть руку помощи всем спортсменам и всем добропорядочным людям в Беларуси".

В конце ноября по инициативе НОК Беларуси лояльные власти спортсмены подписали открытое письмо, в котором призывали к миру и согласию в республике и просили международные спортивные организации не вмешиваться в подготовку белорусских атлетов к Олимпиаде.

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