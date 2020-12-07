Тихановская готова возглавить Беларусь на 45 дней

Светлана Тихановская выразила намерение стать переходным президентом страны. Советник белорусской оппозиционерки сообщил, что у нее были неофициальные контакты с Кремлем.

Один из экс-кандидатов в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская выразила готовность возглавить страну в переходный период и исполнять обязанности президента в течение 45 дней. "Руководителем на 45 дней, надеюсь", - заявила Тихановская в интервью интернет-порталу Tut.by, отвечая на вопрос, видит ли она себя будущим руководителем Беларуси.

Советник Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка при этом отметил, что время пребывания Тихановской на посту президента Беларуси "может затянуться, в других странах оно тоже затягивалось". "Но наша задача - как можно быстрее сделать, чтобы новые выборы состоялись, состоялись на нормальных условиях, и все имели одинаковые условия для конкуренции", - подчеркнул он.

Говоря о перспективах проведения новых выборов, Тихановская выразила мнение, что переговоры с действующей властью неизбежны. "И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам. Но опять же все зависит и от переговоров, и от того, кто будет за этим столом переговоров, и где в это время будет бывший президент", - сказала она.

Контакты с Кремлем

Светлана Тихановская отметила, что часть белорусов упрекает ее за недостаточную работу с Россией, а другая часть - за то, что она слишком настойчиво просит Москву о каком-то диалоге. Старший политический советник Тихановской Александр Добровольский в этой связи сообщил, что их команда уже вступала в неофициальные контакты с Кремлем.

"Неофициальные контакты, в принципе, были. Не с самым высоким уровнем. Это было на уровне экспертов и людей, которые могут повлиять на принятие решений, но никаких значимых результатов не было. На уровень принятия решений, по крайней мере, мне неизвестно, чтобы кто-то выходил ", - сказал он.

Массовые протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом.

Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и еще 54 чиновников из Беларуси за фальсификацию результатов выборов и репрессии против участников протестов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам.

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