Один из экс-кандидатов в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская выразила готовность возглавить страну в переходный период и исполнять обязанности президента в течение 45 дней. "Руководителем на 45 дней, надеюсь", - заявила Тихановская в интервью интернет-порталу Tut.by, отвечая на вопрос, видит ли она себя будущим руководителем Беларуси.

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Советник Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка при этом отметил, что время пребывания Тихановской на посту президента Беларуси "может затянуться, в других странах оно тоже затягивалось". "Но наша задача - как можно быстрее сделать, чтобы новые выборы состоялись, состоялись на нормальных условиях, и все имели одинаковые условия для конкуренции", - подчеркнул он.

Говоря о перспективах проведения новых выборов, Тихановская выразила мнение, что переговоры с действующей властью неизбежны. "И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам. Но опять же все зависит и от переговоров, и от того, кто будет за этим столом переговоров, и где в это время будет бывший президент", - сказала она.

Контакты с Кремлем

Светлана Тихановская отметила, что часть белорусов упрекает ее за недостаточную работу с Россией, а другая часть - за то, что она слишком настойчиво просит Москву о каком-то диалоге. Старший политический советник Тихановской Александр Добровольский в этой связи сообщил, что их команда уже вступала в неофициальные контакты с Кремлем.

"Неофициальные контакты, в принципе, были. Не с самым высоким уровнем. Это было на уровне экспертов и людей, которые могут повлиять на принятие решений, но никаких значимых результатов не было. На уровень принятия решений, по крайней мере, мне неизвестно, чтобы кто-то выходил ", - сказал он.

Массовые протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом.

Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и еще 54 чиновников из Беларуси за фальсификацию результатов выборов и репрессии против участников протестов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам.

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