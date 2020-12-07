Не надо никого держать: как Лукашенко борется с "утечкой мозгов" из Беларуси

Отток квалифицированных кадров из страны, резко усилившийся после выборов президента, власти Беларуси пытаются остановить угрозами и обвинениями. DW — о самых громких высказываниях.

Белорусские власти обратили внимание на проблему "утечки мозгов" из страны, обострившуюся после президентских выборов 9 августа и продолжающихся с тех пор протестов против шестого срока Александра Лукашенко.

Известно, что значительную долю протестующих составляют студенты, а также жители столицы и крупных городов — квалифицированных кадры, которые востребованы и за рубежом. Волна насилия и репрессий вынуждает их покидать страну. Только в Польшу, Украину и Литву с начала августа из Беларуси выехали более 13 тысяч человек. И власти начали реагировать на складывающуюся ситуацию.

Придать внешней миграции возвратный характер



Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая перед депутатами парламента 2 декабря, заявил, что пора менять миграционное законодательство. По словам премьера, "значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой "утечки мозгов".

В прошлом власти в Минске не раз высказывались по поводу "утечки мозгов" из страны. Причем общий смысл сказанного обычно сводился к простому тезису: если кто-то захотел — пусть уезжает, не надо никого держать.

Например, Александр Лукашенко так комментировал отъезд некоторых белорусов за границу:"Вот сегодня пришла информация из Латвии, некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов?".

Поправки в закон "О гражданстве"



Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун считает, что белорусы отправляются за рубеж не из-за политической ситуации в стране: "Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции … белорусам, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу".

К слову именно МВД, было инициатором поправок в закон "О гражданстве", в котором предусмотрены случаи лишения белорусского гражданства. 13 ноября законопроект представила депутат нижней палаты парламента, "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич.

По ее словам, он предусматривает возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. Документ также исключает возможность избежать ответственности за преступление с помощью прекращения гражданства. Правда, пояснила депутат, последняя норма коснется только натурализованных граждан — то есть тех, кто приехал в страну и получил белорусское гражданство.

Лукашенко угрожает студентам и медикам



Между тем после президентских выборов из Беларуси только в Польшу, Украину и Литву выехали более 13 тысяч человек. Среди них много студентов. Александр Лукашенко публично обещал проблемы белорусским студентам, которые учатся сейчас в Польше: "Пусть там обучаются, должны будут здесь диплом подтвердить. Хоть у нас там договор есть".

Студентам, которые принимают участие в акциях протеста в Беларуси, он тоже не сулил ничего хорошего: "Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу".

Также Лукашенко запретил впускать в Беларусь врачей, уехавших работать в Польшу: "Следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал".

29 октября проблемы с въездом в страну возникли у многих белорусов — после того, как Александр Лукашенко поручил укрепить границу: "Мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты".

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