Глава Венесуэлы Мадуро восстановил контроль над парламентом

Национальная ассамблея оставалась последним госорганом Венесуэлы под контролем оппозиции. США обвинили власти Венесуэлы в мошенничестве, подчеркнув, что результаты выборов не отражают волю народа.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро восстановил контроль над парламентом страны. Партийный блок во главе с Мадуро получил на выборах почти 68 процентов голосов, сообщила избирательная комиссия Венесуэлы вечером в воскресенье, 6 декабря. Активность избирателей составила всего лишь 31 процент после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал к бойкоту голосования.

Национальная ассамблея была последним государственным органом Венесуэлы, остававшимся под контролем оппозиции. Кандидаты от оппозиции, принявшие участие в выборах, несмотря на призыв Гуайдо к бойкоту, получили, согласно официальным данным, лишь 18 процентов голосов. На 227 мест в парламенте претендовали почти 14 тысяч кандидатов.

Некоторые оппозиционеры критиковали Гуайдо за призыв к бойкоту. Сам Хуан Гуайдо надеется продлить свой депутатский мандат, срок действия которого истек 5 декабря, с помощью всенародного опроса на этой неделе. Результаты этого опроса, однако, не будут обязательны к исполнению.

Помпео: Мошенничество, а не выборы

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал парламентские выборы в Венесуэле, назвав из мошенничеством и надувательством. "В Венесуэле уже совершено избирательное мошенничество. Результаты, объявленные нелегитимным режимом Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что сегодня происходит, это мошенничество и надувательство, а не выборы", - написал Помпео в своем микроблоге в Twitter.

Венесуэла находится в состоянии глубокого политического и экономического кризиса. Только с ноября инфляция в стране выросла на 4 тысячи процентов.

Хуан Гуайдо ведет ожесточенную борьбу за власть с Николасом Мадуро с начала 2019 года, когда он провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. В этой функции его призвали около 60 государств, в том числе США и Германия. Россия и Китай не признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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