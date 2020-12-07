Военные пугают белорусов агрессией НАТО

Военное командование Беларуси понимает все, что происходит вокруг страны, и адекватно реагирует, заявил начальник главного управления Генштаба Руслан Косыгин.

«Мы люди военные, мы понимаем все, что происходит вокруг нашей страны, мы четко анализируем и отслеживаем обстановку и все протекающие процессы. Исходя из обстановки, конечно же, идет адекватное реагирование. Наша реакция четкая и понятная всем: вмешательство во внутренние дела нашего государства, попытки разговаривать с нами с позиции силы, конечно же, бесперспективны», — сказал Косыгин в эфире программы «Неделя» на СТВ.

Он заявил об активности НАТО в Европе: рост численности войск (с 2014 года в Латвии «более чем в семь раз — с 1,5 до 12 тыс. военнослужащих», «в стадии создания штаб многонациональной дивизии «Север») и план ее дальнейшего увеличения (в Польше «в ближайшие пять лет увеличить численность со 110 до 200 тыс. военнослужащих»), модернизация аэродромов, военно-морских баз и учебных объектов, материальной базы, упрощение переброски войск, увеличение числа учений.

«Об отработке вопросов применения военной силы также свидетельствует анализ результатов проведенных мероприятий в рамках крупномасштабных учений, проведенных в этом году, — «Защитники Европы — 2020». Анализ замыслов проведенных учений, порядка их проведения позволяет практически со стопроцентной уверенностью говорить о том, что противник, который рассматривался, — это Союзное государство», — считает начальник главного управления Генштаба.

По его словам, аналогичные учения уже спланированы — «Защитник-2021».

Озабоченность у Косыгина вызывает и «рост оборонных расходов соседних государств, которые за последние годы увеличились практически на 30-40%».

«В который раз возникает логический вопрос: эти приготовления — они для чего и для кого? Против кого они направлены? К сожалению, вразумительных ответов на данные вопросы до сих пор нет. Все это свидетельствует, что указанная деятельность Запада на территории восточноевропейских государств, в том числе Польши и стран Балтии, направлена на подготовку к применению сил», — полагает Косыгин.

По его мнению, «в случае резкого обострения военно-политической и стратегической обстановки проводимые мероприятия позволят военному руководству США и НАТО в короткие сроки создать в Восточной Европе ударные группировки войск сил и подготовить их к боевому применению».

«А с учетом высказываний отдельных политиков об исторической принадлежности западных регионов нашей страны к Польше уже развернутые группировки войск сил из состава ОВС НАТО, которые сегодня располагаются в том числе в Польше, Литве, могут быть задействованы, конечно же, в настоящее время», — считает Косыгин.

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