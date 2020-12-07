"Мы все равно выиграем". Дональд Трамп провел первый митинг после проигрыша на выборах

Президент США Дональд Трамп провел первый митинг после проигрыша на президентских выборах. Он должен был агитировать за кандидатов-республиканцев, но два часа проговорил о себе и своей "украденной победе".

Акция в Джорджии стала частью кампании в преддверии январских выборов в сенат, которые определят, кто получит контроль над верхней палатой конгресса.

Джо Байден - первый демократ, выигравший президентские выборы в этом штате с 1992 года.

Трамп по-прежнему не признает поражение и заявляет о нарушениях на выборах, не предоставляя каких-либо доказательств. Но суды США один за другим отвергают иски штаба республиканцев, а штаты продолжают официально заверять результаты выборов.

Перед митингом он подверг резкой критике в "Твиттере" губернатора Джорджии, республиканца Брайана Кемпа за то, что тот не объявил пересчет голосов. Кемп в ответ напомнил, что публично призывал пересчитать результаты (полномочий объявить пересчет у него нет).

После этого Трамп призвал губернатора организовать специальный созыв законодательного собрания штата.

По данным CNN и Washington Post, Трамп также звонил губернатору и пытался убедить его повлиять на отбор выборщиков законодателями.

Что сказал Трамп



Выступая в городе Валдоста, Трамп в очередной раз заявил о мошенничестве на выборах и продолжил давление на губернатора Кемпа.

По версии Трампа, рост числа отправленных по почте бюллетеней на этих выборах привел к масштабным фальсификациям.

В своей речи, которая продолжалась почти два часа - формально в поддержку двух сенаторов-республиканцев, борющихся за переизбрание, - президент Трамп заявил толпе сторонников, что все еще может победить на выборах.

Повторяя свои обвинения, он заявил: "Они пошли на мошенничество и фальсификации на наших президентских выборах, но мы все равно их выиграем", добавив, что Кемпу следует стать "гораздо жестче".

В ответ собравшиеся, многие из которых пришли с флагами "Снова сделаем Америку великой", стали скандировать: "Остановить воровство" и "Еще четыре года".

При этом в своей речи в субботу Трамп косвенно признал поражение, сказав, что его достижения в области международной политики в скором времени отменит избранный президент-демократ.

По конституции США Байден займет Белый дом 20 января независимо оттого, признает ли Трамп поражение официально.

За что сражаются республиканцы в Джорджии



К штату приковано пристальное внимание из-за выборов двух сенаторов. Ноябрьское голосование не определило, кто займет эти места в сенате, так как никто из кандидатов не набрал требующихся в этом штате 50 процентов голосов. Второй тур назначен на 5 января.

Если оба места от Джорджии выиграют демократы, республиканцы потеряют контроль над сенатом. У демократов будет паритет с республиканцами, и право решающего голоса при равном голосовании получит вице-президент Камала Харрис.

Оба нынешних сенатора от Джорджии - республиканцы. Один из них, Дэвид Пердью не дотянул до победы в первом туре доли процента. Его оппонент, журналист Джон Оссофф получил 47,9 процентов.

В битве за другое кресло первым пришел демократ Рафаэль Уорнок, но набрал лишь 33% голосов. Второе место заняла республиканка Келли Леффлер с 26% .

Несмотря на эйфорию, царившую на митинге, некоторые республиканцы волнуются, что из-за безосновательных обвинений Трампа его сторонники могут не прийти на выборы, потеряв доверие к избирательной системе.

В среду госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, республиканец, подчеркнул, что доказательств мошенничества на выборах, о котором говорит Трамп, найдено не было.

Другой республиканец, представитель избирательной комиссии Гэбриэл Стерлинг призвал президента прекратить неподтверждённые утверждения о мошенничестве на выборах, потому что это может спровоцировать всплеск насилия.

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