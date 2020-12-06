Коронавирус в мире: суд в Германии запретил демонстрации, Аргентина ввела налог на миллионеров

Запрет на протесты против локдауна в Германии, вспышка эпидемии в Турции, подготовка к вакцинации в Англии и рост числа зараженных в Иране.

Аргентина облагает налогом богатых

В Аргентине, чья экономика сильно подорвана эпидемией, введен новый одноразовый налог, который уже прозвали здесь налогом на миллионеров.

Граждане, обладающие капиталом более 200 млн песо (2,5 млн долларов), будут обязаны заплатить. Таких в Аргентине примерно 12 тыс. человек.

Дополнительный налог пойдет на закупку медикаментов, помощь малому и среднему бизнесу и прочие расходы.

Правительство намерено собрать 300 млрд песо, однако оппозиция опасается, что этот шаг спугнет иностранных инвесторов. Кроме того, считает оппозиция, одноразовым налогом дело может не закончиться.

В Аргентине заболело Covid-19 почти 1,5 млн человек, 40 тыс. скончались.

Суд в Германии - за запрет

Верховный суд в Германии поддержал запрет на демонстрацию, которую противники локдауна намеревались провести в Бремене.

Ранее областной суд не дал согласия на проведение этой демонстрации с участием 20 тыс. человек, не согласных с жесткими ограничительными мерами, вызванными пандемией.

В ноябре полиция в Берлине использовала водометы и слезоточивый газ, чтобы рассеять многотысячную демонстрацию противников локдауна.

В субботу, по данным Института вирусологии Коха, число новых случаев коронавируса выросло в Германии на 23 318, достигнув общего числа в 1 153 556; общее число смертей от новой инфекции выросло до 18 517.

В минувшую среду канцлер Меркель и члены кабинета согласовали продлить карантин до 10 января. Это означает, что в Германии не будут работать рестораны и гостиницы, а встречаться людям, проживающим по разным адресам, можно в количестве не более пяти человек.

Турция - на четвертом месте в мире

В Турции в минувшую пятницу было зафиксировано наибольшее с начала пандемии в марте число новых случаев, включая бессимптомные - 32 736.

По числу новых случаев Турция теперь занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии, несмотря на то, что в этих трех странах численность населения значительно выше, чем в Турции, где проживает 83 млн человек.

Вплоть до 25 ноября турецкие власти сообщали лишь о симптоматических случаях. Число всех выявленных положительных тестов в этой стране до сих пор неизвестно.

Турция, не желая навредить своей экономике, не вводила повсеместного локдауна, как это сделали многие другие страны, и только в ноябре объявила об общенациональном карантине, да и то только на выходные дни. Однако эта мера не помогла сократить прирост новых случаев и смертей.

В минувший понедельник президент Эрдоган распорядился о введении полного локдауна на выходные дни и комендантского часа на будни, однако ряд отраслей экономики, включая производство и поставки, не подпадает под эти меры.

Из-за пандемии экономика Турции сократилась на 9,9% во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако она наверстала упущенное в третьем квартале, показав рост в 6,7% - после снятия карантинных мер.

В Иране более 1 млн зараженных

В Иране общее число смертей от Covid-19 превысило 50 тыс., а общее число заболевших составило более 1 млн человек. Об этом в субботу сообщило государственное телевидение.

Иран сильнее всего из стран Ближнего Востока пострадал от распространения новой инфекции.

После двухнедельного тотального локдауна в стране наметился спад распространения инфекции, что позволило открыть Гранд-базар в Тегеране, несколько торговых центров и другие заведения не первой необходимости.

Англия готовится начать вакцинацию

Семейные врачи в Англии получили распоряжение от управления Национальной службы здравоохранения Англии подготовиться к вакцинации против Covid-19 уже к середине декабря.

Предполагается, что к 14 декабря первые 975 доз новой вакцины, разработанной компаниями Pfizer/BioNTech, прибудут в Британию, и в планах ввести их в первые же три с половиной дня.

Скорость введения этой вакцины крайне важна, поскольку она должна храниться при температуре -70C, а в условиях обычной холодильной установки при температуре от -2C до -8C может сохранять свои свойства лишь непродолжительное время.

Помимо этого, проблема заключается также в том, что в одной цельной упаковке содержится 975 доз, которые необходимо будет развезти по разным адресам.

Первыми в Англии эту вакцину получат люди старше 80 лет, а также старики, проживающие в домах для престарелых, но только в том случае, если у них не имеется никаких других противопоказаний.

Лидер лейбористов на карантине

В субботу стало известно, что лидер Лейбористской партии Великобритании сэр Кир Стармер должен соблюдать режим самоизоляции. У одного из сотрудников его личного офиса обнаружен коронавирус.

Представитель партии сообщил, что Стармер чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов коронавируса. Он продолжит работать из дома.

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