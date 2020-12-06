Едете в Латвию? Будьте готовы к ужесточенному контролю на границе

В Латвии продлили чрезвычайную ситуацию до 11 января, а с понедельника, 7 декабря, начинают внедрение более строгих мер безопасности и ограничений, сообщается в пресс-релизе Кабинета министров Латвийской Республики.

Для более целенаправленного ограничения COVID-19 и борьбы с вызванной вирусом угрозой здоровью и жизни жителей Латвии внедряются более строгие и точные меры безопасности до 11 января. Их цель – совместно создать для всего общества условия, в которых вирус не сможет распространяться. Это означает, что в конце 2020 года праздничный сезон пройдет под знаком общей, но индивидуальной борьбы с вирусом. Помимо мер безопасности будет предоставляться поддержка как предпринимателям, так трудящимся. В то же время правительство ведет последовательную работу над обеспечением доступности вакцины.

В общественном транспорте и вне дома в помещениях, где находится больше одного человека, все должны носить маски для лица. Маски для лица могут не надевать дети младше семи лет и люди, которые ввиду очевидных функциональных расстройств не могут это делать.

Ограничения

С 3 декабря на всей территории Латвии жители при выполнении повседневных дел должны соблюдать принцип 2+2 – два метра, два человека. Таким образом, необходимо соблюдать дистанцию два метра и ограничить встречи до двух человек.

До 11 января прекращается работа всех мест культурного досуга, выставок, а также ярмарок, включая рождественские базарчики. В библиотеках разрешено выдавать очно книги навынос и, с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, для посетителей продолжают работать музеи.

Запрещается устраивать частные мероприятия, кроме проводимых в рамках одного домашнего хозяйства. Разрешается навещать людей, которые живут одни и нуждаются в уходе, соблюдая принцип 2+2.

На похоронах и крестинах в безотлагательных случаях вне помещений разрешено не больше 10 участников (без учета людей, непосредственно связанных с их проведением, например, священников), не больше чем из двух домашних хозяйств, при условии использования масок, закрывающих рот и нос.

В то же время в местах отправления религиозных обрядов разрешено пребывание не больше 20 % от максимального допустимого количества людей.

Все еще разрешено проводить организованные собрания, пикеты и шествия, однако при участии не больше 25 человек, соблюдая требования эпидемиологической безопасности – физическую дистанцию два метра и установленные организатором требования.

Образование

Более строгие меры безопасности внедряются и в сфере образования. Очный учебный процесс разрешен только в детских садах и 1–4 классах. В школах необходимо обеспечить 3 квадратных метра площади на каждого школьника. С 3 декабря работники детских садов обязаны постоянно носить маски. С 4 января в школах маски обязаны носить и ученики, и учителя как во время уроков, так вне учебного процесса.

Обучение по программам высшего образования, профессионального образования, повышения профессиональной квалификации для взрослых и неформального образования разрешено только в дистанционной форме. В свою очередь, освоение практических навыков, которыми невозможно овладеть удаленно, разрешено только в индивидуальном порядке – один преподаватель и один учащийся.

Практическая часть образования по интересам может проводиться очно только в индивидуальном порядке. Запрещены очные репетиции хоров и коллективов духовых инструментов.

Спорт

С 3 декабря разрешены только спортивные тренировки совершеннолетних профессиональных спортсменов взрослых сборных Латвии, латвийской олимпийской сборной и латвийской паралимпийской сборной, а также игроков международных и высших лиг командных видов спорта (профессионалов, для которых занятия спортом являются основной работой).

Прочие спортивные тренировки разрешено проводить только в индивидуальном порядке или вдвоем с тренером, в свою очередь, групповые тренировки при участии до 10 человек разрешено проводить только вне помещений. Необходимо учитывать, что палатки и другие временные строения, имеющие стены, считаются помещениями, однако крытые площадки без стен помещениями не считаются.

Магазины и сфера услуг

С 3 декабря в магазинах и местах предоставления услуг необходимо обеспечить 15 квадратных метров площади на одного посетителя. Информация о допустимом количестве людей должна быть ясно видна у входа. В небольшие помещения посетители допускаются по одному.

Поставщики хозяйственных услуг, магазины и организаторы мероприятий обязаны обеспечить, чтобы люди, которые не носят маску для лица или делают это неправильно (не закрывая одновременно рот и нос) не допускались в помещения, и не оказывать услугу клиентам, не соблюдающим требования эпидемиологической безопасности.

Все магазины и торговые центры независимо от общей торговой площади могут работать по будням как обычно. В свою очередь, по субботам, воскресеньям и праздничным дням разрешено работать только аптекам, включая ветеринарные аптеки, в свою очередь, в магазинах разрешено продавать только продукты питания (кроме алкоголя и сигарет), гигиенические товары и топливо.

По будням работают все с одинаковыми ограничениями квадратуры. По субботам, воскресеньям и праздничным дням торговым точкам работать запрещено, за исключением аптек (также ветеринарных) и магазинов, продающих продукты питания (кроме алкоголя и сигарет), гигиенические товары, топливо.

При соблюдении мер эпидемиологической безопасности разрешено работать поставщикам услуг красоты – парикмахерам и мастерам маникюра.

Общественный транспорт

Чтобы защитить людей в общественном транспорте, с 7 декабря количество пассажиров в салоне не должно превышать 50 % вместимости транспортного средства. При невозможности контролировать посадку и высадку пассажиров в транспортном средстве должны быть указатели об использовании посадочных мест с обеспечением физического дистанцирования. В общественном транспорте надевать маски для лица обязаны как водитель транспортного средства, так и пассажиры, включая детей старше 7 лет.

Для дополнительной безопасности, несмотря на то, что распространение COVID-19 большей частью происходит внутри страны, и большинство случаев заражения не поддаются отслеживанию, с 7 декабря будет ужесточен контроль прибывающих в Латвию лиц, чтобы удостовериться в заполнении Covidpass.lv, тем самым облегчая контроль распространения инфекции.

Пересечение границы Латвии

На государственной границе Латвийской Республики ужесточается контроль. Сотрудники таможни, а также полиция будут тщательно проверять наличие QR-кода, который можно получить, заполнив специальную электронную анкету на сайте covidpass.lv.

Э-анкету можно будет заполнить не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы. Информация, указанная в э-анкету, автоматически будет передана Государственной полиции, Государственной пограничной службе, Центру профилактики и контроля заболеваний.

За отказ регистрироваться в системе контроля COVID-19 при въезде в Латвию грозит штраф до 2000 евро.

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