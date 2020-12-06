В Гродно задержаны журналисты Мария Харевич и Сергей Людкевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
У клиентов интернет-провайдеров снова заработал доступ к мессенжджеру Telegram без прокси и VPN.
Сообщения о выстрелах
Telegram-канал издания "Белсат" сообщает, что во дворах на улице Жуковского задержаны около 10 человек, были слышны выстрелы и виден дым.
Задержания прошли также на улице Столетова, пишет Tut.by. Между тем на протест вышли жители жилых комплексов "Магистр", "Маяк Минска", а также Лебяжьего, Колодищей и Боровлян.
Жители Минска в разных районах города начинают выходить на "Марш воли". Появляются сообщения о первых разгонах и задержаниях демонстрантов. В частности, несколько автобусов с ОМОНом приехали на улицу Чечота.
Колонна людей собралась в Лебяжьем. Люди скандируют «Жыве Беларусь» и «Далучайся». pic.twitter.com/V7wIKfGkDx— TUT.BY (@tutby) December 6, 2020
В Минске вновь открыли все станции метро.
В Минске начались перебои с доступом к интернету от мобильных операторов и госкомпании "Белтелеком".
Силовики берут под контроль центр Минска и другие районы белорусской столицы, сообщает ТАСС.По данным очевидцев, они сосредотачивают автобусы с бойцами ОМОНа, автозаки, другую спецтехнику на проспекте Машерова, в районе Каменной горки, в Малиновке, в районе метро "Фрунзенская".
В Минске закрыли станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Немига" и вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости, пишет Telegram-канал "Бинокль".
В Минске появилась "протестная" елка
Перед началом акции в Минске корреспонденты "Медиазоны" сообщают, что начались блокировки Telegram. Аналогичная ситуация - в Гродно, Лиде, Могилеве и Бресте. Мессенджер доступен только через VPN и прокси-сервера.
Жители минского района Велозавод украсили уличную елку, повесив на нее 160 сердечек с именами политзаключенных, сообщает Telegram-канал "Наша нiва".
Техника силовиков расставлена в различных "спальных районах" Минска.
Колонна из 15 камуфляжных внедорожников проследовала в сторону центра Минска.
Видео - в знак солидарности: "Как много света и огня в каждом из нас!"
Жители минского микрорайона Уручье разместили в YouTube снятое с высоты видео в знак солидарности с протестующими. На съемке видно, как в темноте загораются фонарики и свечи. Кроме того, устроители акции растянули и подсветили бело-красно-белый флаг. "Как прежде уже не будет. Мы все стали хорошими друзьями. Стали добрыми и отзывчивыми соседями. Стали смелыми гражданами красивой и свободной страны. Как много света и огня в каждом из нас!" - написали авторы ролика.
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