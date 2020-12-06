Во Франции прошли массовые протесты против полицейского насилия

В Париже протесты против спорного закона о безопасности вылились в беспорядки с поджогами машин. В итоге были задержаны более 20 человек.

В ряде городов Франции в субботу, 5 декабря, прошли массовые протесты против полицейского насилия и готовящегося к принятую закона в сфере безопасности, ограничивающего возможности видеосъемки полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей.

К участию в демонстрациях призвали представители профсоюзов, организации, защищающие права журналистов и жертв насилия, а также правозащитники. Только в Париже на улицы вышли несколько тысяч человек. Аналогичные акции прошли в Лионе, Лилле, Тулузе и других французских городах.

Статьи по теме: Во Франции пересмотрят спорный закон о безопасности

Протесты в Париже

В Париже шествие началось у станции метро "Порт-де-Лила" в восточной части города и двинулось в сторону площади Республики. Активисты имели при себе плакаты с лозунгами "Макрон, довольно!", "Закон о безопасности - нет, нет! Социальная справедливость - да, да!", "Франция: страна с правами для полицейских".

Вскоре начавшиеся мирно выступления вылились в беспорядки, во время которых протестующие подожгли несколько автомобилей и разбили десятки витрин. Как сообщает столичная полиция на своей странице в соцсети Twitter, ее сотрудникам пришлось разобрать установленную на одной из улиц баррикаду, мешавшую участникам шествия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!