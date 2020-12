Дональд Трамп призвал губернатора Джорджии республиканца Брайана Кемпа созвать специальное заседание законодательных органов штата по вопросу о возможном пересмотре результатов президентских выборов 3 ноября на его территории. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в Twitter в субботу, 5 декабря.

But you never got the signature verification! Your people are refusing to do what you ask. What are they hiding? At least immediately ask for a Special Session of the Legislature. That you can easily, and immediately, do. #Transparency https://t.co/h73ZfjrDt3