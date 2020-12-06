COVID-19: в ФРГ приложение предупредило свыше 1,5 млн человек о риске заражения

Глава ведомства федерального канцлера Браун уверена, что немецкое мобильное приложение Corona Warn-App более эффективно, чем его азиатские аналоги.

Мобильное приложение Corona Warn-App, предназначенное для отслеживания цепочек заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в ФРГ, предупредило о возможной инфекции уже свыше 1,5 млн человек. Об этом заявила глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, которое оно публикует в воскресенье, 6 декабря.

По словам Браун, приложение работает "именно так, как должно". Благодаря ему, в частности, удалось выявить кластеры инфекции, о которых медики не знали ранее. "На данный момент свыше 100 тысяч пользователей сообщили в приложении о положительных тестах на коронавирус", - подчеркнула глава ведомства федерального канцлера. Если учитывать, что у каждого пользователя в среднем порядка 15 контактных лиц, в целом по стране о возможной угрозе заражения были уведомлены более 1,5 млн человек.

"Азиатские аналоги менее точны"

Хельге Браун уверена, что немецкое приложение более эффективно, чем его азиатские аналоги. "Азиатские приложения, которые используют данные GPS, гораздо менее точны и рекомендуют большему числу людей без необходимости переходить в режим карантина", - пояснила она. Кроме того, преимущество Corona Warn-App состоит в том, что оно напрямую привязано к данным немецких лабораторий, и при положительных результатах анализов пользователи узнают об этом сразу, а не когда их оповещает семейный врач, к которому данные зачастую поступают с запозданием.

Немецкая технология отличается от китайской и российской. Corona Warn-App, в частности, не отслеживает маршрут человека, не требует его имя (вместо него пользователь получает постоянно меняющийся номер), а только отмечает расстояние до других мобильных телефонов с установленным приложением. Для этого используется технология беспроводной передачи данных bluetooth. Программа может быть в любой момент удалена со смартфона, и ее установка не является обязательной.

Многие больницы в ФРГ - на пределе возможностей

Между тем в условиях роста числа инфицированных в Германии многие больницы в ФРГ уже работают на пределе возможностей. Об этом Welt am Sonntag заявил председатель Немецкого больничного общества (DKG) Геральд Гас (Gerald Gaß). "В отдельных землях, таких как Саксония, число пациентов в отделениях интенсивной терапии - в пять раз больше, чем в апреле. Там больницы достигли пределов вместимости или уже превысили их", - отметил Гас. В целом по стране, по данным DKG, в палатах интенсивной терапии размещено на 40 процентов больше пациентов, чем во время первой волны пандемии весной. Кроме того, в обычных палатах лечатся порядка 16 тысяч больных с симптомами COVID-19. "Применительно к этим пациентам нагрузка по уходу значительно выше, чем у других заболевших", - добавил глава DKG.

По данным на 5 декабря, вирус SARS-CoV-2 в Германии за последние 24 часа был выявлен еще у 23 318 человек, всего в Федеративной Республике с начала пандемии было подтверждено свыше 1 млн 153 тыс. заражений. За этот период в стране скончались 18 517 пациентов с COVID-19 (суточный прирост в 483 летальных исхода). Порядка 835 700 человек, инфицированных коронавирусом, выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха.

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