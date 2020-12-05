Хабаровск: предпраздничные работы не помешали новой акции протеста

Власти Хабаровска начали украшать к Новому году центральную площадь города, расставили массивные снежные и ледяные глыбы. Это не помешало провести очередной, 22-й митинг в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.

В субботу, 5 декабря, хабаровская площадь Ленина, традиционное место сбора участников акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, была перегорожена для возведения снежных и ледяных фигур. В результате люди оказались зажатыми на узкой полоске земли. Как рассказал DW хабаровский журналист, главный редактор издания "Люди ДВ" Евгений Мотлохов, митинг, уже 22-й по счету, начался в полдень по местному времени с выступления одной из активисток. Она резко критиковала Михаила Дегтярева, временно исполняющего обязанности губернатора, а также крайне жесткие действия полиции против протестующих. После этого собравшиеся начали скандировать лозунги в поддержку Фургала.

Участники держали в руках плакаты с "Судей-мародеров - к ответу!", "Верховный решала, верни нам Фургала", "Прекратите аресты митингующих”. Как отмечает Евгений Мотлохов, в Хабаровске с недавнего времени приходить с плакатами на протестные акции, не согласованные с властями, стало чревато арестом или штрафом. Неделю назад после митинга полиция задержала четырех человек, которые пришли на центральную площадь с наглядной агитацией.

Шествие и задержания

В 12.30 люди вышли на протестное шествие. Они прошли традиционным маршрутом по проезжей части центральных улиц Хабаровска, скандируя лозунги в поддержку Сергея Фургала, а также против полицейского насилия и российских властей. Через час небольшая группа протестующих вернулась на площадь Ленина, где продолжались работы. Активисты некоторое время обсуждали политические вопросы и вскоре разошлись.

Во время митинга полиция, угрожая административной ответственностью, требовала от протестующих разойтись, а во время шествия - покинуть проезжую часть и перейти на тротуар. В обоих случаях участники акции на эти требования не реагировали. В общей сложности митинг и шествие длились около полутора часов, в них приняли участие около 150 человек.

По окончании акции сотрудники полиции задержали четырех человек: Татьяну Обухову, Евдокию Боголюбову, Татьяну Лукьянову и Алексея Осипова. Полицейские подходили к ним на улице, на остановках общественного транспорта и даже в автобусе. Все они несли плакаты либо проявляли особую активность во время митинга и шествия.

Дело Сергея Фургала

Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал, в поддержку которого проведены уже около 150 акций, в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил во втором туре выборов краевого губернатора, представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, руководившего регионом на тот момент. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. Впоследствии его арестовали. Срок ареста продлен до 9 марта 2021 года.

Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил Фургала от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не прекращаются, их участники требуют отставки Дегтярева. Акция 10 октября запомнилась разгоном, избиениями демонстрантов силовиками и задержаниями десятков человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!