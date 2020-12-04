В Намибии на выборах победил кандидат по имени Адольф Гитлер. Как это произошло?

Политик по имени Адольф Гитлер победил на местных выборах в Намибии.

Его полное имя - Адольф Гитлер Уумуна, и назван он был в честь лидера фашистской Германии.

Адольф Г. Уумуна - как он обозначен в избирательном бюллетене - получил 1 196 голосов - по сравнению с 213 у его оппонента - на местных выборах в районе Ошана, расположенном на севере страны.

О его победе в "Твиттере" сообщила местная радиостанция Eagle FM.

Адольф Уумуна стал выдвиженцем от партии СВАПО, правящей в Намибии с момента провозглашения независимости от ЮАР в марте 1990 года.

Сама партия, с 1994 по 2019 гг. имевшая более 60% мест в парламенте, на последних региональных выборах стала терять поддержку населения и получила всего 57% по сравнению с 83%, полученным в 2015 году.

"Тот факт, что у меня такое имя, не означает, что я собираюсь завоевать Ошану. Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству", - так прокомментировал Уумуна свое печально известное имя в политике.

После своей победы в интервью немецкой газете Bild (необходима подписка) Уумуна сказал, что это имя дал ему его отец.

"Он, вероятно, не осознавал, что стоит за именем "Адольф Гитлер". Когда я был ребенком, это мне казалось совершенно нормальным именем. Только будучи подростком я понял, что этот человек хотел завоевать весь мир", - сказал Уумуна.

Политик также признался, что жена зовет его Адольфом и что сейчас уже поздно менять имя.

Немецкие корни в Намибии





C 1884 года эта страна была колонией Германии и называлась Германская Юго-Западная Африка.

Однако после Первой мировой войны по мандату Лиги Наций управление ею перешло к Южно-Африканскому Союзу (впоследствии ЮАР), а с 1968 года она стала называться Намибия.

Во время восстания местных племенных народов в 1904-08 гг. немецкие солдаты истребили около 65 000 гереро и 10 000 нама.

В 2019 году побывавший в стране немецкий политик назвал эти действия геноцидом, а немецкие власти заявили о своей ответственности перед этой страной из-за общего колониального прошлого.

Однако с 2020 года, как сообщает Newsweek, Намибия отвергла предложенную Германией компенсацию за массовые убийства племенных народов.

Тем не менее немецкое наследие в стране сохранилось до сих пор в названии улиц и местных достопримечательностей. В стране проживает немногочисленная немецкая община и около 120 тыс. жителей Германии ежегодно посещают Намибию.

Мода на крутые имена





Мода называть детей именами сильных мира сего стара как мир.

После Октябрьской революции в России в склонявшихся к социалистическим идеям семьях по всему миру стали рождаться маленькие Ленины, Марксы и иногда даже Сталины.

Во многих странах Латинской Америки это влияние заметно до сих пор.

Например, президент Эквадора Ленин Вольтер Морено Гарсес был назван в честь вождя русской революции и одновременно в честь французского философа Вольтера - так разделились интеллектуальные предпочтения его родителей.

Есть и более свежие примеры.

Например, в 2016 году проживающие в России выходцы из Таджикистана Джураевые дали полуторагодовалому сыну Расулу имя Путин - в честь российского президента.

Семья Джураевых вдохновилась примером египетского журналиста и переводчика Моамена Мухтара, который назвал своего сына в честь Путина, причем тоже не Владимиром, а именно Путиным.

А спустя год, как писали российские СМИ, у Путина Джураева появился маленький братик, которого нарекли Шойгу - в честь министра обороны РФ и соратника Путина.

А в 2016 году во Флориде в одном неприметном городке был арестован еще один Владимир Путин, оказавшийся местным бомжом 48 лет от роду.

Как ему досталось такое редкое имя, так и никто и не понял.

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