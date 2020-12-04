"Северный поток - 2": Конгресс США против санкций в отношении ФРГ

Проект оборонного бюджета США на 2021 год содержит инициативы, запрещающие вводить санкции по "Северному потоку -2" в отношении европейских государств и ЕС в целом.

На фоне споров о судьбе газопровода "Северный поток - 2", в завершении строительства которого экономически заинтересованы, в том числе, германские компании, Конгресс США выступил с законодательной инициативой, предполагающей проведение переговоров с европейскими партнерами перед возможным расширением санкций против этого проекта. Соответствующее положение содержится в пакете законопроектов, одобренных республиканцами и демократами в обеих палатах Конгресса США в четверг, 3 декабря, в ходе обсуждения оборонного бюджета США на 2021 год.

Кроме прочего, вышеназванный пакет законопроектов исключает принятие из-за "Северного потока - 2" санкций против правительств Германии и других стран-членов ЕС, Евросоюза в целом, а также Швейцарии, Норвегии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что как Палата представителей, так и Сенат поддерживают идею расширения санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Однако в предыдущих версиях законопроектов, которые теперь объединили в единый пакет, связанный с принятием оборонного бюджета США на 2021 год, не было речи о том, что перед принятием санкций Вашингтону следует проводить консультации с европейскими партнерами. Точно так же в документах не упоминался и запрет на введение санкций против европейских государств.

Трамп грозит наложить вето на проект оборонного бюджета США

Чтобы пакет законопроектов по оборонному бюджету США на 2021 год вступил в силу, его должен подписать президент страны Дональд Трамп. Однако он уже дважды грозил наложить вето на этот документ. Летом 2020 года главнокомандующий ВС США заявил о готовности заблокировать оборонный бюджет из-за спора о переименовании американских военных баз. Позже, 1 декабря, Трамп повторил угрозу, связав ее на этот раз с требованием внести в законопроект положения об ответственности соцсетей за публикации пользователей.

Для принятия оборонного бюджета вопреки вето президента требуется поддержка двух третей членов Палаты представителей и Сената.

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